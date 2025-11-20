Líneas del Metro afectadas por desfile del 20 de noviembre y Segunda Marcha de la Generación Z

Líneas afectadas por el desfile del 20 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México dio a conocer las líneas que estarían cerradas debido al desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana y la Marcha de la Generación Z.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, informó que al arranque del servicio permanecerían cerradas las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2, dirección Cuatro Caminos-Taxqueña.

Se sugirieron como alternativas para aquellos usuarios que necesitaran llegar a sus trabajos las opciones de Isabela Católica, Salto del Agua, San Juan de Letrán y Bellas Artes; sin embargo, mientras pasaron las horas, esas mismas sugerencias de alternativas terminaron por cerrarse, volviendo un caos el traslado para muchos usuarios.

¿Qué líneas del metro están cerradas?

Estaciones que permanecen cerradas hasta nuevo aviso:

Línea 1:

Isabel la Católica

Salto del Agua

Balderas

Línea 2:

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tecnohtitlan

Pino Suárez

San Antonio Abad

Línea 3:

Hidalgo

Balderas

Línea 8:

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Garibaldi

El Metro de la CDMX, hizo recordatorio a los usuarios de que los trenes no realizarán descenso o ascenso de usuarios y busquen alternativas como RTP o camiones que los puedan acercar a su destino, considerando que el trayecto podría tomarse un poco más del tiempo de siempre y, debido a la cantidad de gente que tomaría otras alternativas, las rutas se volverían un tanto más caóticas.

Muchos usuarios del Metro se quejaron porque aproximadamente a las 7:00 las personas que se encontraban en la estación Garibaldi fueron desalojadas sin previo aviso, previo a los reportes mencionados desde la noche por parte del Metro. Hasta el momento se desconoce el hario en el que las líneas puedan funcionar con normalidad.

¿A qué hora comienza el desfile del 20 de noviembre?

Se tiene contemplado que inicie a las 10:00 horas un evento que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a la marcha de la Generación Z, se estima que comience a las 11:00 horas y salga de dos puntos de la CDMX, desde el Ángel de la Independencia y la estación Lagunilla de la Línea 8 del Metro.

El desfile por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana no fue pospuesto pese a que se planeó el mismo día que la segunda Marcha de la Generación Z. En el desfile se encontrará presente la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército, quienes harán su entrada con vehículos temáticos en alusión a la festividad.

¿Por dónde avanzará el desfile?

El evento avanzará por el:

Zócalo

5 de mayo

Eje central

Avenida Juárez

Monumento a la Revolución

Además de las afectaciones en el metro, la circulación vial y el transporte público en líneas 4, 7 y 4 del Metrobús se verán afectadas; es importante tomar precauciones.