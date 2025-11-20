México-Querétaro: horario del cierre parcial de la carretera

México-Querétaro La carretera mexicana tendrá cierre parcial

La autopista México–Querétaro volverá a operar con restricciones debido al traslado de estructuras sobredimensionadas pertenecientes a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el dispositivo implicará cortes controlados en uno de los tramos con mayor tráfico del país, situación que impactará a miles de usuarios que circulan hacia la capital durante horas nocturnas.

Horario del cierre parcial en la carretera México–Querétaro

Las maniobras arrancarán a las 22:00 horas de este jueves y concluirán a las 5:00 de la madrugada del viernes 21 de noviembre. El cierre afectará el trayecto que va del kilómetro 69 al 56 en dirección a la Ciudad de México, donde se habilitará un corredor para permitir el avance seguro de las unidades de carga especial.

Durante ese periodo se prevé una circulación limitada y posibles demoras para quienes viajen hacia la capital en horas de menor visibilidad.

¿Por qué cerrarán la autopista México-Querétaro de forma parcial?

El operativo responde al movimiento de equipo industrial de grandes dimensiones que requiere cortes temporales, personal especializado y vigilancia constante. Capufe señaló que estas maniobras obligan a reducir el flujo habitual, debido a la velocidad controlada con la que avanzan los convoyes de Pemex.

El dispositivo incluye supervisión técnica, vehículos de escolta y ajustes momentáneos en los carriles, lo que disminuye la capacidad del tramo involucrado.

¿Qué rutas y tiempos podrían verse afectados en la México-Querétaro?

El cierre parcial impactará principalmente a quienes utilizan la autopista como corredor nocturno hacia la Ciudad de México. Aunque no se anunciaron desvíos, la reducción de carriles puede generar concentración vehicular, especialmente en zonas de acceso al tramo del operativo.

Para viajes urgentes o programados durante la noche, se recomienda tomar en cuenta demoras que podrían extenderse.