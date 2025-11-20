Nuevo frente frío provocará heladas, lluvias y vientos intensos en gran parte del país

En las próximas 72 horas se prevé que un nuevo frente frío se aproxime al territorio nacional y, en combinación con otros sistemas meteorológicos, genere un marcado descenso de temperaturas, lluvias y rachas fuertes de viento en distintas regiones del país.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 15, junto con otros sistemas, provocará ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos, así como chubascos y lluvias fuertes en el norte y noreste de la República.
Por otra parte, una línea seca y el ingreso de humedad ocasionarán rachas de viento fuertes, chubascos y lluvias fuertes en el noreste del país. También se advirtió sobre la posible formación de torbellinos y/o tornados en zonas de Coahuila y Chihuahua.
Además, canales de baja presión y el aporte de humedad generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la Península de Yucatán.
La caída de nieve y/o aguanieve continuará en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Ante estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a seguir las recomendaciones oficiales:
- Abrigarse por capas y proteger especialmente a infantes y personas mayores.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Asegurar láminas, techos ligeros y objetos que puedan ser levantados por el viento.
- Manejar con precaución en zonas con niebla, nieve o pavimento mojado.
- No cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas.
- Mantenerse informado a través de medios oficiales.
El Gobierno de México mantiene el monitoreo de los fenómenos meteorológicos con el fin de salvaguardar a la población.
De acuerdo con @conagua_clima, mañana se originará la primera #TormentaInvernal ❄️ de la temporada 2025-2026.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 20, 2025
👉Se prevé marcado descenso de las #Temperaturas en el noroeste y el norte de México
👉#Lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de #BajaCalifornia y #Sonora
👉Posible… pic.twitter.com/xwbeuAUNhe