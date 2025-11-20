Pacificación del país solo si Morena rompe con el crimen organizado: PAN

Los narco bloqueos se han vuelto parte del panorama en varias carreteras del país

En medio de la polarización y violencia que se registra en varias zonas del país, el PAN en el Senado advirtió que no se podrá pacificar al país mientras Morena mantenga su vínculo y su alianza con el crimen organizado.

“Si queremos pacificar al país, el primer paso que tenemos que dar es que Morena rompa sus vínculos, rompa su alianza con el crimen organizado, porque mientras Morena mantenga vínculos, alianzas con el crimen organizado, el problema de inseguridad no se va a resolver en el país”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

Tas la detención de Jorge Armando ‘N’, alías ‘El Licenciado’, uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación, que presuntamente planearon y efectuaron el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, Anaya, consideró que todo indica que el crimen organizado está detrás de ese crimen pero se requiere una investigación a fondo para esclarecer todas las dudas.

Dijo que si bien la principal línea de investigación del asesinato ocurrido el pasado 1 de noviembre, apunta a una venganza de la delincuencia organizada que opera en tierra caliente, es necesario que se rompa el pacto del oficialismo con la delincuencia.

Precisamente sobre estos vínculos con el crimen organizado, se le cuestionó sobre la investigación de la Fiscalía General de la República contra el alcalde de Tijuana Ismael Burgueño Ruiz por lavado de dinero y delincuencia organizada.

En este sentido, Anaya Cortés señaló que “es que lamentablemente ya no es la excepción.

Sostuvo que se ha convertido en la regla que la gente vinculada a Morena tenga vínculos con el crimen organizado, alcaldes, gobernadores, el escándalo del huachicol fiscal en donde Morena al más alto nivel con el control de las aduanas se estuvo enriqueciendo con la venta ilegal de gasolina.

“Lamentablemente ya no es una excepción, se ha convertido en la regla, en la norma, los vínculos, la alianza, las relaciones inconfesables de Morena con el crimen organizado”.

Ante esto insistió que lo que tiene que hacer Morena es separarse de los criminales y ese tiene que ser el primer paso para pacificar al país.