Pronóstico del clima para este viernes 21 de noviembre: llega la primera tormenta invernal

Clima hoy 21 de noviembre de 2025 Se pronostica la primera tormenta invernal en México; aquí te damos el resumen de los estados afectados. (Cuartoscuro)

Un nuevo frente frío ingresará al noroeste de México, de acuerdo con el SMN.

Te compartimos el pronóstico del clima para este viernes 21, con datos del reporte de 48 horas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), institución oficial encargada de elaborar los pronósticos del clima, alertas por fenómenos meteorológicos y reportes sobre temperaturas, lluvias, frentes fríos y ciclones en México.

Se pronostica el inicio de la primera tormenta invernal de la temporada debido a la entrada del frente frío número 16, por lo que se espera frío intenso, vientos fuertes, lluvias e incluso nieve o aguanieve en algunos estados del país.

Por otro lado, se esperan chubascos, vientos fuertes y lluvias en el noroeste de México, a causa del frente frío número 15.

Te compartimos la información puntual del clima para que te prepares para esta época de bajas temperaturas.

Pronóstico del clima para este viernes 21 de noviembre en México, de acuerdo con el SMN

Baja California

Se esperan vientos fuertes, descenso marcado de temperatura y caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas. También podrían presentarse lluvias intermitentes.

Baja California Sur

Posibles rachas de viento y ambiente más frío por las noches y madrugadas. Lluvias aisladas en algunas regiones del norte del estado.

Sonora

Descenso notable de temperatura, vientos intensos y posibilidad de lluvias. En la sierra podrían registrarse nevadas o aguanieve.

Chihuahua

Ambiente muy frío, rachas fuertes de viento y alta probabilidad de nieve o aguanieve en la zona serrana. Condiciones invernales durante gran parte del día.

Durango

Bajas temperaturas y vientos fuertes. En la zona de la sierra podrían ocurrir nevadas o presencia de aguanieve.

Sinaloa

Descenso moderado de temperatura y aumento de nubosidad. Posibilidad de lluvias aisladas y rachas de viento en zonas altas.

Coahuila

Ambiente frío a muy frío, especialmente en la madrugada. Podrían registrarse vientos fuertes y algunas lluvias dispersas.

Nuevo León

Descenso de temperatura y vientos con rachas moderadas a fuertes. Probabilidad de lloviznas en algunas áreas.

Tamaulipas

Aumento de nubosidad, descenso en la temperatura y presencia de vientos fuertes, principalmente en la zona norte.

CDMX y Estado de México

Para este viernes 21 de noviembre se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en la Ciudad de México y la zona metropolitana, además de temperaturas bajas durante la madrugada y la noche.

Recuerda seguir las indicaciones del SMN y Conagua para evitar enfermedades respiratorias y realizar el refuerzo de tus vacunas por COVID-19 e influenza. Si vives en la Ciudad de México o en zonas montañosas, recuerda abrigarte y evita cambios bruscos de temperatura, pues con el ingreso de la primera tormenta invernal se esperan heladas. Se recomienda tomar abundantes líquidos, tener precaución con los calentadores y chimeneas, así como cuidar a grupos vulnerables, como niños o personas adultas mayores, de exponerse a bajas temperaturas.