Responde Nacho Mier a insultos de Alito a Morena: “tus alaridos no son denuncia, son diarrea verbal y nostalgia”

Adán Augusto López e Ignacio Mier, senadores de Morena, durante la sesión en el Senado. (Daniel Augusto)

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, se lanzó contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a quien acusó de manipular a la opinión pública con una narrativa “histérica” sobre un presunto “narco­gobierno” y de cargar con un liderazgo reducido a la irrelevancia.

“Tu berrinche no es valentía, es la última patada del vandalito que confundió destrucción con liderazgo”, sentenció

En un mensaje difundido este jueves en redes sociales, Mier Velazco respondió a las declaraciones de Moreno —quien ha insistido en responsabilizar al gobierno federal y a Morena por el avance del crimen organizado— y sostuvo que el priista habla “como quien señala un incendio después de haber jugado con cerillos toda su vida”.

“Tus alaridos no son denuncia, son diarrea verbal y nostalgia”, escribió el senador, quien aseguró que el líder tricolor apela al miedo “solo para conmover a los jóvenes” ante la caída de su influencia política.

Aseguró que el dirigente tricolor intenta reconstruir un relato “heroico” para revitalizar a su partido, pero consideró que esa estrategia es “tan ridícula como su pretensión de valentía: nadie puede doblar lo que desde hace años yace caído”.

El vicecoordinador de Morena señaló además que “el país no está en manos del crimen organizado”, como afirma Moreno, sino “saliendo del sistema que parió tu propio partido”.

Añadió que el PRI se ha convertido en “un cascarón que solo hace ruido cuando tú lo pateas”, y afirmó que son los propios discursos de Alito los que “no mueven ni a los militantes rentados”.

Mier afirmó que la memoria histórica de Moreno “se parece a su liderazgo: corta, confusa y profundamente conveniente”.

El morenista cuestionó la insistencia del PRI en colocarse del lado de la ciudadanía, y preguntó directamente: “¿En qué tramo, Alito? ¿En el de la corrupción institucionalizada, el reparto de cuotas o la alquimia electoral que tanto añoras?”.

“No es al gobierno al que deben temer los jóvenes, sino a quienes como tú convirtieron a la política en un mercado de impunidad y se niegan a soltar la caja registradora”, expresó.

Mier remató su mensaje recomendando a Moreno “moderar la bilis” porque “no hay demagogia suficientemente ruidosa para tapar tu legado”.