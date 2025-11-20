Trump evalúa “medidas adicionales” para combatir a narcos mexicanos: Casa Blanca

Donald Trump no cede en siu intención de combatir a narcos en suelo mexicano (Archivo/Cuartoscuro)

Combate al narco — “Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los carteles (de la droga). Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico, por lo que ahora el presidente Donald Trump evalúa otras opciones”, señaló en conferencia de prensa este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria reconoció las acciones emprendidas por la administración de Sheinbaum en el combate al crimen organizado y los “avances históricos” contra el tráfico de drogas, pero “ahora, el presidente (Trump) está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los carteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto”, insistió la portavoz de la Casa Blanca.

En la misma línea, recalcó que el mandatario republicano no ha quitado el dedo del renglón de qué hacer para frenar el cruce de drogas desde México hacia EU, por lo que el equipo de Seguridad Nacional de Trump “está analizando estas opciones constantemente”.

Las declaraciones de la funcionaria estadounidense se registran tres días después de que el mandatario republicano asegurara en un mensaje desde la sala oval, que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico y donde advirtió que no descarta un ataque contra los carteles dentro de suelo mexicano.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, dijo el magnate neoyorquino la noche del pasado lunes donde aclaró que “no digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”.

El pronunciamiento de Trump recibieron como respuesta el rechazo de Claudia Sheinbaum, quien el martes en su conferencia en Palacio Nacional negó cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense dentro de México.

“Le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, apuntó Sheinbaum .

