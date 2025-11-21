Batean solicitud de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz se queda en prisión

Javier Duarte de Ochoa La defensa de Javier Duarte no pudo liberarlo (Cuartoscuro)

El intento de Javier Duarte de Ochoa por abandonar el Reclusorio Norte volvió a toparse con la puerta cerrada. Una jueza federal determinó este viernes que el exgobernador de Veracruz no reúne los criterios que exige la Ley Nacional de Ejecución Penal para obtener la libertad anticipada, decisión que mantendrá vigente su encarcelamiento, al menos durante los próximos meses.

La resolución, emitida por la jueza Ángela Zamorano Herrera, revisó los alegatos de defensa y fiscalía en una diligencia que ya marca el cuarto intento del exmandatario por acceder a un beneficio preliberacional

Aunque los abogados insistieron en que Duarte acumula cerca del 95% de su sentencia de nueve años y exhibieron constancias de conducta favorable, la autoridad judicial consideró que los elementos aportados resultan insuficientes.

¿Por qué no sale de prisión Javier Duarte?

La Fiscalía General de la República reforzó su oposición con la presentación de seis testigos, entre ellos tres funcionarios de la Fiscalía de Veracruz, con el objetivo de respaldar la postura de que el exgobernador debe permanecer en prisión. Esta batería de testimonios pesó en la evaluación final, lo que dificultó cualquier margen para un fallo favorable a la defensa.

La magistrada valoró cada intervención y analizó si el nivel de avance en la condena, sumado a los reportes internos del penal, podía abrir la puerta a la excarcelación. Después de revisar el expediente, resolvió que las pruebas presentadas no acreditan condiciones suficientes para modificar su situación jurídica.

El intento de Javier Duarte de salir antes de prisión

Duarte tramitó su solicitud de liberación anticipada desde diciembre de 2024, con la expectativa de que la recta final de su sentencia facilitara el beneficio. De mantenerse la ruta actual, el exgobernador terminará su pena en abril de 2026, fecha en la que concluiría el tiempo que aún le resta, cercano a cinco meses.

Por ahora, el exmandatario permanecerá en el Reclusorio Norte, sin una ruta clara para revertir la decisión.