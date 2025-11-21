Canciller recibe al Embajador de Cuba ante el fin de su representación

Juan Ramón de la Fuente junto a Marcos Rodríguez Costa

Este viernes, el canciller Juan Ramón de la Fuente, se reunió en la Secretaría de Relaciones Exteriores a Marcos Rodríguez Costa, embajador de Cuba en México.

El motivo del encuentro fue el pronto término de la administración de Rodríguez en México tras cuatro años como representante de su país.

El embajador agradeció las atenciones diplomáticas de México y ambos convinieron en seguir fortaleciendo la relación bilateral para el bienestar de ambos pueblos.

“Ha sido un honor servir a Cuba y a mi pueblo durante estos 4 años en México.

Me despedí del Canciller Juan Ramón de la Fuente, agradecido por la cálida acogida y solidaridad recibida", escribió Rodríguez en su cuenta de X.