Clima en México para el fin de semana: pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que el sábado ingresará al país el frente frío N.º 16 del año junto con la primera tormenta invernal de la temporada, lo que generará un clima frío para el fin de semana y caída de nieve para algunas regiones.

Mientras que para el norte de México se espera caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas, para el resto del país se esperan lluvias aisladas. Conoce cuál es el pronóstico del clima para cada estado del país.

Pronóstico de clima para el sábado 22 de noviembre en México

Si eres del norte de México, deberás tomar precauciones, pues se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

No obstante, también tendrán intervalos de chubascos en algunas regiones los siguientes estados: Veracruz, Puebla, Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Y tendrán que lidiar con algunas lluvias aisladas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que considéralo al momento de armar tus planes para este fin de semana.

Por otra parte, si lo que te interesa es conocer si debes abrigarte o no, aquí te compartimos el pronóstico de clima para cada estado:

Las temperaturas más bajas serán para las zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango, pues presentarán temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius.

Con temperaturas mínimas de -5 a 0 °C están los estados de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Habiendo en general en México un ambiente frío a fresco por las tardes y muy frío con heladas en zonas altas.

Mientras que para la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido alerta amarilla por bajas temperaturas en la madrugada y mañana de este sábado 22 de noviembre para las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 22/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/YX4YXapphF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 21, 2025

Pronóstico de clima para el domingo 23 de noviembre en México

Para el domingo 23 de noviembre, con la llegada del frente frío N.16 y la primera tormenta invernal de la temporada en la República Mexicana, se espera que a lo largo del país haya un descenso de las temperaturas y vientos fuertes a muy fuertes en algunas regiones, así como chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Además, incrementarán las posibilidades de lluvia en más estados del país debido al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico o golfo de México, así como canales de baja presión.

Por lo que deberás tomar medidas precautorias si deseas salir este fin de semana y abrigarte correctamente para evitar contraer alguna enfermedad respiratoria.