Critica Arturo Avila ausencia de Döring en debate tras revelarse contrato del PAN a organizador de marcha

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila criticó la ausencia de su contraparte del PAN, Federico Doring en el debate semanal que sostienen luego que se revelará un contrato por más de 2 millones 106 mil pesos entre su partido y Edson Andrade, identificado como organizador de la llamada “marcha de la Generación Z”.

Según lo difundido, el contrato incluía servicios de estrategia digital y gestión de redes, con pagos mensuales superiores a 175 mil pesos.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, presentó el documento y señaló que la movilización juvenil habría sido coordinada, no espontánea.

Döring Casar, no acudió a la mesa de debate programada con la periodista Azucena Uresti.

Arturo Ávila criticó la ausencia del legislador, argumentando que “se les cayó el montaje”.

Döring, por su parte, ha negado cualquier participación en la organización de la marcha.

La revelación del contrato ha desatado cuestionamientos sobre el financiamiento y la intencionalidad de la movilización.

Hasta el momento, ni Döring ni el PAN han ofrecido una postura pública sobre su ausencia en el debate ni sobre el vínculo contractual con Andrade.