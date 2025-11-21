INFONAVIT avanza en la construcción de 1 millón 200 mil viviendas del Bienestar

El INFONAVIT informó que ha avanzado en la construcción de 250 mil viviendas para dar vida a 217 conuntos habitacionales en 30 estados del país que formarán parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Este avance representa el 20 por ciento de la meta del sexenio de la Presidenta Claudia Sheibuam que asciende a 1 millón 200 mil viviendas. Las entidades donde se han contratado mayor cantidad de viviendas a construir son: Veracruz con 42 mil 260 viviendas; Tamaulipas con 34 mil 662; Yucatán con 28 mil 474; Tabasco con 26 mil 034; Sinaloa con 16 mil 151 y Quintana Roo con 13 mil 104 viviendas.

Se prevee que al fnalizar el 2025 se tengan contratadas más de 300 mil viviendas, lo que significaría un avance del 25% en la meta sexenal del Instituto.

Para acceder a estas viviendas, los derechohabientes del Instituto solo deben cumplir con tres requisitos:

- Tener al menos 6 meses de antigüedad en el trabajo.

- Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.

- No tener crédito hipotecario con el INFONAVIT.

Las viviendas, de al menos 60 metros cuadrados, están destinadas para trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y cuentan con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo, área de servicio, áreas verdes y de esparcimiento, así como todos los servicios: luz, agua y drenaje. Además, se encuentran cercanas a escuelas, hospitales, centros de trabajo y transporte público.