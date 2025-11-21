Más detenidos por asesinato de Carlos Manzo: capturan a siete escoltas del ex alcalde

Capturan escoltas de Carlos Manzo Son siete persona las que han sido detenidas por la DEFENSA y Guardia Nacional por su posible participación en el homicidio del ex alcalde de Uruapan.

Las investigaciones en el homicidio de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan, continúan ahora con la detención de siete escoltas que formaban parte de su equipo de seguridad tras un operativo realizado en la zona donde trabajaba el edil para llevarlos a la Fiscalía General de Michoacán

Antes de las 12:00 horas de este viernes 21 de noviembre, los presuntos implicados fueron capturados en la Casa de la Cultura, lugar de trabajo de Manzo y de la ahora alcaldesa Grecia Quiroz.

Los seis sujetos (aún sin identificar) fueron remitidos a la Fiscalía General de Michoacán. De acuerdo con las autoridades, han sido señalados por presuntas irregularidades durante la noche en la que el alcalde fue atacado y asesinado. De acuerdo con los testimonios, estas personas nunca fueron vistas en la compañía encargada de la seguridad de Manzo y que no tenían los conocimientos y capacidades necesarias.

Los detenidos serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez" y serán puestos a disposición del Juez de Control.



— Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

La semana pasada, el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que estaban trabajando en múltiples líneas de investigación, incluyendo la del círculo cercano de Carlos Manzo que estaba encargado de protegerlo la noche del 1 de noviembre en la que fue asesinado.

Los escoltas formaban parte del primer círculo y, según Harfuch, uno de los escoltas fue quien abatió al agresor en el lugar. Sin embargo, los peritajes están en curso para determinar con precisión qué arma fue la que causó la muerte del atacante y si hubo uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención.