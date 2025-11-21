Saberes MX: Así puedes registrarte certificarte gratis en programación e Inteligencia Artifical

El gobierno federal presentó recientemente una nueva plataforma educativa llamada Saberes MX, con la que pretende ofrecer cursos gratuitos impartidos por instituciones públicas de educación superior, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según Sheinbaum, la plataforma “ya está lista y disponible en línea” para que cualquier persona, sin importar su edad o nivel de estudios, pueda inscribirse y acceder a distintos cursos. La oferta incluye temas muy variados que van desde lo más académico hasta lo práctico: álgebra, cálculo, lenguas indígenas, inteligencia artificial, mecánica como cambiar baterías de un vehículo, entre otros.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que Saberes MX busca centralizar en un solo sitio todos los cursos que ofrecen las universidades públicas, para “democratizar el acceso al conocimiento” y fortalecer la educación superior pública frente al auge de plataformas privadas. Esta iniciativa, dijo, es clave ante los cambios tecnológicos: la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están transformando el mundo laboral y educativo, y es necesario que la población tenga las herramientas para adaptarse.

Durante el anuncio, Sheinbaum recordó que uno de los propósitos de la plataforma es que las universidades públicas no solo den títulos, sino que también certifiquen conocimientos más específicos. “Si alguien de 70 u 80 años quiere aprender a usar una computadora, podrá hacerlo ahí”, afirmó.

Para impulsar este proyecto, la presidenta visitó el Tecnológico Nacional de México, campus Tláhuac, donde se lanzará un curso gratuito presencial de inteligencia artificial y administración de datos. Aunque el curso será presencial para 10 mil jóvenes, también estará disponible en línea para cualquier interesado.

El lanzamiento de Saberes MX forma parte del plan “México, país innovador”, que busca involucrar a estudiantes, jóvenes científicos y a la ciudadanía en general en procesos tecnológicos y educativos. Además, Sheinbaum hizo un llamado a las universidades públicas para que mantengan la austeridad republicana y destinen los recursos a la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento.

¿Cómo puedes ingresar a Saberes MX?

Acceder a la plataforma será sencillo: únicamente necesitarás contar con una cuenta Llave CDMX: Este es el único requisito fundamental para acceder a la plataforma. Si aún no tiene una, puede crearla en el portal de la Llave CDMX (https://llave.cdmx.gob.mx/) proporcionando sus datos personales básicos. Si ya cuentas con ella, podrás ingresar sin contratiempos.

Al ingresar al sitio oficial de Saberes MX: a través de la dirección web https://saberesmx, podrás explorar en el catálogo las ofertas completas de cursos y diplomados disponibles.

Para inscribirte a uno de tu interés solo es necesario seleccionar el curso de su interés y siga los pasos indicados para completar la inscripción y comenzar su formación.