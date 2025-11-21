Sheinbaum descarta cambios a lo aprobado en materia de CFE y defiende nuevo esquema para inversión privada

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no está en discusión modificar lo aprobado respecto al marco de operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Explicó que la Secretaría de Energía propuso ajustes para ordenar la participación del sector privado, de manera que sea el Estado quien determine en qué áreas se requiere inversión y no que las empresas decidan libremente dónde operar.

Detalló que, bajo este modelo, se implementó un mecanismo de concurso para las compañías interesadas en integrarse al Sistema Eléctrico Nacional. En él, el gobierno define las zonas donde es viable otorgar permisos, con base en criterios de planeación energética y necesidades del sistema.

“Se trata de una dinámica distinta —dijo— porque ya no es ‘dónde quiero y cómo quiero’, ni el pleito por los permisos. Es preguntarnos qué necesita el país, dentro de una visión de largo plazo, y de las obras de infraestructura previstas para la CFE, incluidas las líneas de transmisión. Y entonces sí, que entren a participar bajo este modelo”.