Sigue la disputa entre Salinas Pliego y La Jornada; ¿Porque existe este conlicto?

Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas (Mireya Novo)

El enfrentamiento entre Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más poderosos de México y el diario La Jornada, volvió a escalar en las últimas semanas debido a la publicación de investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con operaciones financieras de empresas del dueño de Tv Azteca.

Confrontación entre Salinas y La Jornada

Esta vez, en una publicación de X, Grupo Salinas compartió un comunicado confrontando al medio periodístico quienes supuestamente “están dispuestos a mentir abiertamente con tar de afectar la reputación de Ricardo Salinas y sus empresas”.

“Frente a la nota plagada de errores publicada hoy sobre la negociación con tenedores de bonos en EE.UU., siempre responderemos con la verdad: en línea con el compromiso de Tv Azteca por alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes, este miércoles presentamos los desistimientos de los dos juicios en México, con lo cual dichos procesos han concluido”, agregó el grupo.

Comunicado (@gruposalinas/x)

En años recientes, Salinas Pliego ha enfrentado controversias legales y fiscales, además de investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en empresas del grupo. Algunas de estas investigaciones, según sus propios comunicados, han sido motivadas por “intereses políticos”, en particular acusaciones de lavado de dinero que él atribuye a ataques hacia su conglomerado.