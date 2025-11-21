Ya está en el penal del Altiplano: así encerraron a “El Licenciado”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

Jorge Armando “N” alías "El Licenciado" Elementos de la SSC y la Defensa llevaron a cabo el traslado.

Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, fue trasladado esta mañana al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras rendir declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. El individuo es señalado como presunto autor intelectual del homicidio calificado de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Así fue el traslado de Jorge Armando “N”, “El Licenciado” al penal del Altiplano

El traslado se realizó de manera terrestre bajo un estricto operativo de seguridad, que involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil en parte del recorrido.

“El Licenciado” fue transportado en un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat para garantizar su custodia durante el trayecto desde Michoacán

Para este viernes 21 de noviembre, se prevé la realización de una audiencia inicial para determinar la situación legal de “El Licenciado”, en el marco de las investigaciones coordinadas entre el Gabinete de Seguridad federal, la FGE de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

¿Qué otras figuras están implicadas en el asesinato de Carlos Manzo?

Las investigaciones sobre el homicidio del alcalde de Uruapan continúan. Además de “El Licenciado” y el autor material de la ejecución, también se señaló a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1″ como otro de los autores intelectuales del crimen.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha confirmado públicamente avances de la investigación, mencionando la captura de operadores y declarando que hubo instrucciones directas para atacar a Manzo (frases de prensa indican que se ordenó “matar a como diera lugar” y que se detuvo a quienes coordinaron y ejecutaron el ataque).