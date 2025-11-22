Dictan prisión preventiva al “Licenciado” y a 7 escoltas por el asesinato de Carlos Manzo

Detenido Jorge Armando "N". (SSPC)

Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Además, la autoridad judicial también les impuso a siete escoltas de Manzo que deberán permanecer recluidos en el Centro Penitenciario de Alto Impacto, en esa entidad.

En los juzgados del Penal Mil Cubres, en Michoacán, se evidenció que “El Licenciado” habría pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ejecutar al edil, a cambio de dos millones de pesos.

“El Licenciado” compareció de manera virtual desde del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano".

Tras más de seis horas de audiencia, el juez calificó legal la detención de Jorge Armando “N”, así como de Omar “N”, Alejandro “N”, Mario Alberto “N”, Guillermo “N”, Demetrio “N”, Omar Osvaldo “N” y Monserrat “N”, escoltas que trabajaban para Manzo y que fueron detenidos por su probable participación en el atentado.

Estos servidores públicos habrían sido omisos en sus funciones de escoltas del presidente municipal.

Los ocho imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional (una ampliación de 72 a 144 horas para preparar mejor la defensa, explorar soluciones alternas o reunir pruebas favorables) por lo que el 26 de noviembre será cuando el juez decida si los vincula a proceso.

Entre los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público están videos recuperados de las cámaras de vigilancia del centro de Uruapan, así como pruebas periciales y las conversaciones que sostuvo “El Licenciado” con sus aliados, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, previo a la ejecución del crimen.

Además, el Ministerio Público evidenció que uno de estos escoltas, identificado como policía municipal, remató en el suelo a Víctor Manuel “N” --- autor material --- con la misma arma con la que este sujeto asesinó a Manzo.

El escolta realizó ese disparo cuando retuvieron a Víctor Manuel “N” segundos después de atacar edil, lo que, explicaron, se trataría de una ejecución extrajudicial.

Antes, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, advirtió que un escolta de Manzo se encuentra prófugo. El mandatario reveló que el custodio escapó mientras los siete escoltas eran arrestados

“Ya se estableció por parte de la fiscalía esta línea, incluye su primer círculo de seguridad. Ocho escoltas, uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos. Ya se les está tomando sus declaraciones”, declaró.

Jorge Armando “N” es el líder de una célula delictiva que opera en Michoacán, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ramiro “N” integraba un grupo en una aplicación de mensajería, en el cual se planeó y coordinó la agresión hacia Manzo. Este sujeto se comunicaba con Jorge Armando “N”, apodado “El Lic”, quien ocupaba el rol de mando, dado que enviaba las instrucciones para llevar a cabo la ejecución.