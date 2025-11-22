“No nos vamos a ir de La Mixteca”, promete Sheinbaum al presentar avances del Plan Lázaro Cárdenas

Claudia Sheinbaum en La Mixteca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances del Plan Lázaro Cárdenas, en La Mixteca, Oaxaca. Se trata de una estrategia integral para impulsar el desarrollo regional con obras sociales, infraestructura carretera, estructura hospitalaria y apoyo directo a comunidades de la zona.

En la estrategia participan dependencias y los tres niveles de gobierno, será en beneficio de 1.54 millones de habitantes y para ello se invertirán 5 mil 900 millones de pesos, con el fin de reducir la marginación, combatir el deterioro ambiental y fortalecer las capacidades productivas y sociales de las comunidades.

La presidenta recordó que el Plan General Lázaro Cárdenas del Río estuvo inspirado en el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que dedicó parte de su vida a impulsar esa región a través de la Comisión del Balsas.

También destacó que hace casi un año de que se comprometió con las y los habitantes de La Mixteca, “me comprometí entonces a que íbamos a pavimentar caminos, a que íbamos a hacer nuevos caminos. ¿Cumplimos? —Sí— Nos falta todavía, pero aquí es el compromiso: no nos vamos a ir de La Mixteca durante todo el sexenio, vamos a estar aquí”, afirmó.

Algunas acciones de este plan son la ampliación de caminos artesanales, construcción de nuevos centros de salud, Farmacias del Bienestar, nuevas escuelas, más preparatorias que queden cerca de la casa, la reparación de plantas de tratamiento de agua —que va a ir acompañado de un programa de ollas de agua— y un programa especial para que artesanas y artesanos de la región puedan comercializar sus productos a precios justos.

El coordinador del Plan Lázaro Cárdenas del Río y jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel, recordó que este plan fue presentado el 25 de enero de este año y su principal objetivo es reducir las condiciones de pobreza en La Mixteca, que abarca ocho estados del país, para pagar una deuda histórica con estas comunidades.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, agradeció a la presidenta por cumplir este compromiso que significa la reparación de una deuda histórica con los pueblos originarios de La Mixteca oaxaqueña, que se materializa con acciones concretas y representa esperanza para sus habitantes.

Resultados

Durante el evento, se dio cuenta de los resultados obtenidos de este plan desde que se puso en marcha.

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, expuso resultados como son la modernización de mil 100 kilómetros de carreteras; 10 acciones para garantizar el derecho a la salud a través del IMSS Bienestar; 36 acciones de agua potable con una inversión de 203 mdp, que incluye la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Huajuapan de León.

Además mencionó que se hizo una inversión anual de 120 mdp para restauración de bosques a través de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); el Plan de Justicia para el Pueblo Chocholteco en beneficio de 19 mil 961 personas de 19 municipios y 70 comunidades indígenas, además del Plan de Justicia del Pueblo Mixteco, que será el próximo en implementarse, en beneficio de más de 196 mil 752 personas.

Mencionó que se otorgaron más de 3 mil 800 Créditos ApoyARTE de Financiera para el Bienestar (FINABIEN); apoyo del programa La Escuela es Nuestra en beneficio de 2 mil 875 escuelas; 5 mil 276 nuevos beneficiarios de Sembrando Vida; y una inversión inicial de 18 mdp para la construcción de la Escuela de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural “Casa Odriozola” en Teposcolula.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, presentó las 10 acciones estructurales de salud para el Plan Lázaro Cárdenas: 1. Sustitución y modernización del Hospital General de Huajuapan de León con 60 camas; se entrega en diciembre de 2026; 2. Puesta en marcha de las Jornadas “Margarita Maza” para prevenir, detectar y diagnosticar cáncer de mama, el cual atenderá a 10 mil mujeres mixtecas al cierre del año; 3. Tres Centros de Salud con Servicios Ampliados en Coicoyán, Chazumba y Amoltepec; 4. 23 nuevos médicos especialistas y 99 enfermeras que empezaron a trabajar desde el 1 de noviembre; 5. Servicios de Telemedicina con 10 Unidades Médicas Móviles.

El número 6, se trata de una Campaña “Tu salud, tu derecho” con la meta de afiliar a 15 mil personas; 7. Creación de la Red de Respuesta Materna de Alta Prioridad con tamizaje universal de riesgo y cuatro ambulancias obstétricas nuevas en Tejúpam de la Unión, Huajuapan, Putla y Coicoyán, así como gestores interculturales en salud obstétrica, salas de hemodiálisis; 8. 750 comités de vecinos en torno a los centros de salud para el programa La Clínica es Nuestra; 9. 171 Módulos de Atención al Adolescente Mixteco; y 10. Fortalecimiento de la infraestructura de la red mixteca, rehabilitación de 4 hospitales, entrega de siete quirófanos, sustitución de equipos de rayos X y de todas las mesas quirúrgicas.

En materia de infraestructura, el secretario Jesús Antonio Esteva Medina precisó que en La Mixteca oaxaqueña se avanza en la construcción de dos Ejes Prioritarios de conectividad: el primero, Cuautla-Tlapa para conectar a Guerrero con Oaxaca y el segundo, Salina Cruz-Zihuatanejo, que se estará concluyendo entre diciembre y enero de este año.

Así como infraestructura carretera de 820 km, modernización de 243 km y conservación de 580 km que incluye nueve tramos: Nochixtlán-Huajuapan de León, Chazumba-Huajuapan, Silacayoápam-E.C. (Huajuapan-Juxtlahuaca), el Carrizal-Putla de Guerrero; Ahuejutla-Tlapa, San Juan Mixtepec-Juxtlahuaca, Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional, Coicoyán-Metlatónoc-Chilixtlahuaca y Yucudaa-Putla.

Protesta

Durante la actividad realizada en la unidad deportiva de Teposcolula, los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron al evento para lanzar consignas.

Y demandaron la abrogación de la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la derogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la reinstalación de la Mesa Única Negociadora con la dirigencia de la coordinadora.