Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes es reconocida en sorteo de la Lotería Nacional

Sorteo Superior 10 años de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes

El Sorteo Superior No. 2864 de la Lotería Nacional conmemora el décimo aniversario de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), con el fin de reconocer su función en el establecimiento de acciones para la promoción, restitución de derechos y medidas de protección, así como a sus valiosos esfuerzos en la implementación de instrumentos destinados a garantizar el pleno ejercicio de derechos de infantes y adolescentes.

El Sorteo contó con un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 17 millones de pesos correspondió al billete No. 05884, la primera serie fue colocada para su venta en Tijuana, Baja California, la segunda serie se dispuso para su venta en canales electrónicos.

Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, señaló que esta entidad ha restituido derechos vulnerados, devuelto seguridad y esperanza a miles de niñas y niños que requieren la mano firme y amorosa de las instituciones.

Manifestó que el Premio Mayor, además de llevar ilusión a las familias mexicanas, representa la convicción de la transformación que ocurre cuando las instituciones protegen y acompañan.

La titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, comentó que este sorteo no sólo se enmarca en los 10 años de vida institucional de la Procuraduría, sino que también reconoce a quienes dedican su trabajo diario en esta institución a proteger a las niñas, niños y adolescentes y a garantizar que cuenten con igualdad de condiciones para crecer y desarrollarse de manera plena.

En su intervención, la procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, dijo que celebrar 10 años de trabajo de esta instancia es reafirmar que las infancias deben ser el corazón de toda política pública, al tiempo que agradeció a la Lotería Nacional por hacer sinergia con el DIF Nacional y que este billete conmemorativo hoy sea una realidad, “gracias por sumar esfuerzos para que la protección de niñas, niños y adolescentes llegue a todo México”.