Reporte carretero en México hoy: sábado 22 de noviembre

Reporte carretero hoy 22 de noviembre ¿Cómo está el tránsito en las carreteras de México hoy? Te compartimos la información actualizada, de acuerdo con CAPUFE. (Pixels)

CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) informa sobre restablecimientos parciales y bloqueos en algunas autopistas del país. Te compartimos el reporte actualizado del sábado 22 de noviembre en México.

Siempre que salgas a carretera; maneja con precaución, respeta las señalizaciones, mantén distancia entre vehículos para evitar accidentes y planifica tu viaje considerando estos cierres y zonas de carga vehicular para evitar retrasos.

Reporte carretero en México: Sábado 22 de noviembre

De acuerdo a información de Capufe: se mantienen cierres parciales y medidas de precaución en varias autopistas del país.

En la Autopista Córdoba – Veracruz, a la altura del km 76 en dirección a Veracruz, continúa la reducción de carriles por la atención de un incidente, tras la volcadura de una camioneta, por lo que se recomienda manejar con precaución.

Por su parte, en la Autopista México – Querétaro, km 83, en dirección a Querétaro, se registra reducción de carriles debido a un choque por alcance contra la barrera metálica, y la zona presenta carga vehicular.

Además, en la Autopista México – Puebla, en la Plaza de Cobro Chalco y dirección a la CDMX, se reporta un cierre temporal por la presencia de manifestantes.

Respecto a la carga vehicular, en la Autopista México – Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán, se mantiene tráfico pesado en ambos sentidos, sin incidentes reportados. De igual forma, en la Plaza de Cobro Palmillas, dirección Querétaro, se registra tránsito lento, aunque sin inconvenientes mayores.

En cuanto a los restablecimientos, la Autopista Isla – Acayucan, km 180, dirección Isla, ya opera con normalidad tras atender el incidente ocurrido. Asimismo, en la Autopista México – Puebla, Plaza de Cobro Chalco, la circulación se normaliza tras el retiro de los manifestantes, permitiendo que los automovilistas transiten sin contratiempos.