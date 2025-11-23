ACME descarta participar en mega concentración y apuesta por el diálogo con autoridades

Bloqueo de transportistas (Rogelio Morales Ponce)

La Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) informó que no participará en la mega concentración convocada para los próximos días, luego de realizar un proceso interno de consulta con sus liderazgos regionales en todo el país. La organización señaló que priorizará el diálogo institucional para atender las demandas del sector transporte y comercio.

ACME, que agrupa a miles de operadores, comerciantes y familias dedicadas al abasto y la movilidad en diversas comunidades del país, principalmente en el Valle de México, destacó que su capacidad de convocatoria es amplia, pero que decidió actuar con responsabilidad para no afectar a la ciudadanía.

La organización reiteró su disposición a reunirse con autoridades federales, estatales y municipales para avanzar en una agenda que incluye seguridad para operadores y unidades, combate al robo en carreteras y la extorsión, reglas claras para el transporte, apoyo a pequeños transportistas y comerciantes para la obtención de licencias y permisos, así como medidas para erradicar la corrupción y la fabricación de delitos. También planteó que se establezcan mejores y garantizados precios para productos del campo, en beneficio de los agricultores.

La agrupación indicó que sus demandas requieren soluciones de Estado y no presiones que puedan generar afectaciones a la población. Aunque reconoció que tiene la capacidad de movilizar a miles de integrantes, afirmó que dará prioridad al diálogo y confió en que las autoridades atenderán las peticiones históricas del gremio.