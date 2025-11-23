En riesgo movilidad del país por bloqueos de transportistas: PAN; acusa abandono del gobierno a este sector

Transportistas y agricultores confirman cierre de carreteras, aduanas y de industrias en un paro nacional este lunes (Especial)

La dirigencia nacional del PAN atribuyó los bloqueos anunciados por transportistas para este lunes que afectarían vías principales en toda la República y a millones de personas , al abandono del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum hacia uno de los sectores que sostienen la economía mexicana y advirtió que esta situación pone en riesgo la movilidad del país.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero reconoció que esta acción afectará a millones de personas pero exigió al gobierno federal evitar cualquier intento de desdeñar a los transportistas que solo exigen seguridad y n son enemigos del país.

“Los transportistas no son enemigos del país. Son trabajadores que sostienen la economía. Desdeñarlos sería otra injusticia de este gobierno”, aseveró

Romero criticó que la violencia contra transportistas —robos, desapariciones, homicidios y cobro de piso— haya escalado a niveles alarmantes, mientras el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum permanece indiferente.

El transporte en México –agregó--no puede seguir operando en un país donde la inseguridad domina las carreteras y el gobierno deja de asumir su responsabilidad.

“Lo que veríamos el 24 de noviembre es la consecuencia directa de un país sin seguridad, sin diálogo y sin instituciones que funcionen. Este gobierno prometió soluciones, desgraciadamente para México, lo que ha entregado es abandono”, afirmó.

El dirigente panista recalcó que si miles de transportistas están dispuestos a cerrar carreteras, no es por gusto, sino por desesperación.

“Por años han exigido seguridad, mejores condiciones y diálogo”, recordó

Por ello, la dirigencia panista llamó a la unidad para defender a nuestro país frente a un gobierno que dejó de escuchar y exigió al Gobierno Federal a instalar, de manera urgente una mesa real de diálogo con transportistas y establecer una ruta de atención a sus demandas sobre todo seguridad en carreteras.

Asimismo protocolos claros ante delitos, respuesta inmediata de autoridades federales y estatales y apoyo a víctimas y medidas de prevención.

“No puede ser que trasladar mercancías se haya convertido en una actividad de alto riesgo”, denunció.

El líder nacional del PAN advirtió que los bloqueos afectarán a millones de personas pero atribuyó esta medida a la falta de apertura del gobierno morenista.

“Cuando un gobierno provoca que un sector completo tenga que paralizar al país para que lo escuchen, el problema no está en los ciudadanos, está en la falta de apertura al diálogo por parte de las autoridades”, señaló.

El líder panista refrendó el apoyo de su partido a los transportistas y recordó que blanquiazul entra en una nueva etapa de Defender a México, de cercanía con la ciudadanía y de ponerse al frente de las causas más urgentes del país.

“Este relanzamiento del PAN tiene un mensaje claro: estamos del lado de quienes trabajan, de quienes producen, de quienes sostienen a sus familias con esfuerzo. Defenderemos la Patria, la Familia y la Libertad, y eso incluye defender a quienes hoy el gobierno abandonó”.