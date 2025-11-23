Llaman senadores de Morena a la oposición dejar atrás la incitación a la división en el país

El senador Antonino Morales durante una sesión en el pleno

Senadores de Morena se sumaron al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que “quien convoca a la violencia y a la intervención extranjera se equivoca” y aseveraron que el pueblo de México ha elegido el camino de la paz y la justicia, y no permitirá que discursos de odio pretendan quebrar la unidad nacional.

El senador de Morena Antonino Morales Toledo llamó a la oposición partidista y no partidista a dejar atrás la incitación a la división y los retó a presentar “un proyecto para que se puedan convertir en opción de gobierno que, desde su ideología oligárquica y ultraconservadora, compita en la ruta democrática y pacífica para convencer a la ciudadanía”.

“La fuerza no está en la imposición, sino en la razón y el voto popular”, expresó

En este contexto, el senador zapoteco, destacó los avances de la Cuarta transformación donde recordó que el Tren Interoceánico ya conecta Chiapas con Ixtepec, Oaxaca, integrando al sureste y generando prosperidad compartida.

Ello mientras que México rompe récord en Inversión Extranjera Directa, al alcanzar casi 41 mil millones de dólares, “lo que demuestra la confianza internacional en nuestro proyecto de nación”, dijo

Añadió que las obras que se realizan en su estado: “El Plan General Lázaro Cárdenas del Río está invirtiendo 5 mil 900 millones de pesos en La Mixteca, con más de mil 100 kilómetros de carreteras modernizadas, nuevos centros de salud de IMSS Bienestar y obras de agua potable que benefician a 1.54 millones de habitantes”.

Por estos logros, el senador Morales Toledo convocó a la militancia de Morena y al pueblo de Oaxaca a participar en la celebración de la victoria del pueblo, el 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Allí estaremos para celebrar que en México ya no hay imposiciones ni privilegios, que hay Constitución, democracia y un gobierno que escucha a su pueblo. La Transformación avanza, con hechos concretos y con el corazón puesto en los más necesitados, ¡vamos a festejar la esperanza cumplida!”, concluyó.