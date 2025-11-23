Segob reitera que transportistas tienen diálogo a su disposición

Ante el anuncio de bloqueos en los accesos a la CDMX por parte de transportistas y productores agrícolas, la Secretaría de Gobernación (Segob) reitera su plena disposición al diálogo.

“La dependencia hace un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa”, indicó Segob en un comunicado, “el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros”.

Las citadas organizaciones tienen previsto estrangular la capital este lunes.

La Secretaría de Gobernación invitó a una mesa de trabajo, a realizarse en sus instalaciones a partir de las 1 horas.

“A dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación”, se especificó.

Finalmente, Gobernación exhortó a los convocantes “a evitar acciones que afecten a la ciudadanía, a las actividades comerciales y al libre tránsito, reiterando que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y el bien común”.

CANACAR, CONATRAM, FEMATRAC, HAMOTAC, AMTAC, INDECO, TAMEXUN, UNICARSOC, AMOTAC han anunciado de manera pública que no participarán en el paro.

La Secretaría de Gobernación subrayó que no comparte ni avala que intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo pretendan influir o encauzar estas expresiones sociales.