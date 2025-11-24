A Morena no le conviene reglamentar a guardias de seguridad privada, acusa Moreira

CDMX — El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, afirmó que a Morena no le conviene crear las leyes operación de los elementos de seguridad privada, pese a que hay diversas iniciativas de la bancada del tricolor en San Lázaro.

En rueda prensa, Moreira Valdez acusó a los gobiernos de Morena de “irresponsables” al no atender las demandas de seguridad que exigen los transportistas, que esta mañana se manifestaron con bloqueos por casi todo el país.

El líder parlamentario del tricolor también señaló que Morena es responsable de la muerte del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Hablando de irresponsables, ustedes los legisladores también están en falta en no crear las leyes secundarias en seguridad privada, aseveró Crónica ante el diputado por Coahuila.

-A ver, aquí Morena es la que no legisla, Morena es la que tiene la mayoría. Morena no ha querido publicar la reforma al artículo 123 de la Constitución para que se aumente el sueldo a los policías.

-Pero yo le pregunto, ¿por qué el PRI no urge a esas leyes en seguridad privada, qué iniciativas. ¿A quién no le conviene?

-A ver, es lo que le digo mi’ja. A Morena no le conviene porque aquí hasta a foros ya hubo. Ellos son unos irresponsables en no querer legislar.

Rubén Moreira insistió en que el partido en el gobierno es el responsable de la inseguridad en las carreteras.

Respecto al tema de las empresas de seguridad privada, y las reglas de operación el petista Ricardo Mejía ha admitido que el Congreso federal sí está en falta y sí urge legislar.

El presidente de la Comisión de Transparencia señaló que es un tema de mucho interés para el tema de seguridad pública.

Actualmente, existen alrededor de tres mil empresas que operan sin una reglamentación que representan un riesgo para cualquier persona o entidad que las contrate, porque se carece de información para dar certeza a sus obligaciones.

Además, negó que su partido esté detrás de las masivas protestas de los transportistas.

Vapeadores, reforma ‘al vapor’ que hará más daño a jóvenes al prohibirlos

El coordinador priista también acusó a la bancada de Morena de ir en contra de la salud de los jóvenes al querer aprobar una reforma ‘al vapor’ o ‘fast track’ que tiene 700 páginas el dictamen y votan sin haber leído. Y la votarán sin leído toda la reforma, aseguró.