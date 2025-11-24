Beca Benito Juárez: ¿cómo consultar mi estatus para saber si soy nuevo beneficiario? Pronto inicia la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Benito Juárez; conoce si fuiste beneficiario para que recojas tu tarjeta (@apoyosbienestar)

Mañana martes 25 de noviembre comienza la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes fueron seleccionados como beneficiarios de la Beca Benito Juárez; conoce si fuiste uno de ellos.

Si aún no te has enterado aún si fuiste seleccionado como beneficiario de la Beca para el Bienestar Benito Juárez y quieres saber si mañana 25 de noviembre podrás recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar para recibir tu primer pago, aquí te contamos como pago, cómo puedes checarlo desde tu celular.

La Beca para el Bienestar Benito Juárez cómo es un apoyo social que forma parte de los Programas del Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, el cual busca apoyar a estudiantes de nivel medio superior para que continúen con sus estudios, a través de una ayuda económica de $1,900 pesos bimestrales.

Si te registraste para ser uno de los beneficiarios de este programa, aquí te mostramos cómo podrás conocer los resultados en línea desde el Buscador de Estatus.

¿Cómo consultar el Buscador de Estatus de la Beca Benito Juárez?

El Buscador de Estatus es una herramienta digital proporcionada por el Gobierno de México para facilitar a los usuarios la disposición de información respecto a la solicitud de sus becas.

También, desde el Buscador de Estatus podrás conocer si eres beneficiario de la Beca Benito Juárez; en caso de serlo, te señala cuál es tu forma de pago, el proceso de entrega de tu tarjeta, si tienes becas por cobrar, tu historial de solicitudes y si tienes algún mensaje relacionado con la beca.

Es por esto que es importante que conozcas cómo usar este instrumento que el gobierno ha puesto al alcance de tus manos. Si no sabes cómo se usa, aquí te mostramos una breve guía para hacer uso del Buscador de Estatus.

Deberás ingresar a la página web del Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez en Consulta. Una vez dentro, tendrás que ingresar tu CURP. Posteriormente, darás clic en No soy un robot. Finalmente, presionarás buscar e inmediatamente te aparecerá el estatus de tu beca.

Si aun así no puedes ingresar o continúas teniendo dudas respecto al registro de tu beca, el Gobierno de México ha puesto a tu disposición el Buscador de Oficinas de Atención, el cual te ayudará a identificar cuál es la oficina más cercana a tu hogar que te podrá orientar sobre los siguientes pasos.