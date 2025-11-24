Beca Gertrudis Bocanegra: ¿cuándo inicia el registro? Tras iniciar las asambleas informativas respecto a la Beca Gertrudis Bocanegra, se anuncian cuáles van a ser las fechas de registro para esta beca de transporte (@SEP_mx)

Este lunes 24 de noviembre iniciaron las asambleas informativas sobre la Beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán y una de ellas fue encabezada por el secretario Mario Delgado, quien dio a conocer las fechas de registro para esta beca.

La asamblea informativa se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), liderada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quienes hablaron sobre la Beca Gertrudis Bocanegra.

Ahí dieron a conocer que el registro para la Beca Gertrudis Bocanegra iniciaría a partir del 15 hasta el 21 de diciembre. Siendo que las tarjetas del Banco del Bienestar y el primer pago comenzarían a efectuarse en enero de 2026.

En la reunión no solamente hablaron sobre el objetivo de este apoyo y respondieron las preguntas de los estudiantes, sino que también comentaron sobre los planes que tenían para la educación en Michoacán.

“Acompañaremos a las juventudes michoacanas en la construcción colectiva de la paz, asumiendo que educar garantiza el derecho a existir plenamente, lo cual implica justicia, tranquilidad y esperanza. La paz es la fe en el futuro y en la posibilidad de expresar, de forma individual y colectiva, la armonía que promueva la dignidad, el bienestar y la alegría de vivir”. Expresó el secretario de Educación Pública.

A su vez informaron que se construiría nueva infraestructura en Educación Media Superior para abrir 30 mil lugares adicionales, además de edificar cinco nuevas Universidades Rosario Castellanos.

“Apostar por la educación es sembrar el futuro, donde el bienestar y la justicia se construyan desde las aulas, así como la paz”, añadió el secretario Mario Delgado.

¿Quiénes podrán ser beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Cabe señalar que esta beca está exclusivamente dirigida para los estudiantes de nivel superior de Michoacán, pues forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, promovido por el Gobierno de México.

La Beca Gertrudis Bocanegra constará de un apoyo bimestral de $1,900 pesos mexicanos con el objetivo de apoyar a los estudiantes con los gastos de transporte.

De acuerdo con el Gobierno de México, esta ayuda estará destinada a 121 escuelas de Michoacán, lo que beneficiará a más de 98 mil estudiantes. Este programa tendrá una inversión de $769 millones de pesos.

Esta beca es una de las estrategias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia propuesto por el gobierno para garantizar la seguridad y acceso a los derechos de los pobladores de este estado.