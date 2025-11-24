Beca Rita Cetina: ¿Dónde y cuándo puedo recoger mi tarjeta del Banco Bienestar?

Beca Rita Cetina 2025 ¿Dónde y cuándo puedo recoger mi tarjeta del Banco Bienestar? (FB: H. Ayuntamiento de la Villa de Etla)

El próximo depósito de 1,900 pesos para los beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de secundaria se realizará de manera escalonada a partir de diciembre. ¡Y hay excelentes noticias para quienes se inscribieron recientemente! El Gobierno Federal anunció que la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios está próxima.

Aquí te compartimos todos los detalles para que sepas cuándo y dónde se entregará la Tarjeta del Bienestar, y así puedas recibir sin problemas el apoyo que ofrece este programa.

¿Cuándo me entregan mi Tarjeta del Bienestar para recibir la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina, al igual que otros programas sociales impulsados por el Gobierno Federal, se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que es indispensable contar con ella para recibir el apoyo de 1,900 pesos.

Este apoyo está dirigido a estudiantes de nivel secundaria, así como a los padres, madres o tutores que cuenten con un menor beneficiario. Su objetivo es apoyar a las familias mexicanas y asegurar que la mayoría de los jóvenes concluyan satisfactoriamente este nivel de educación básica.

La entrega de las Tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025 dará inicio este martes 25 de noviembre. Sin embargo, la fecha exacta para cada beneficiario será notificada mediante avisos escolares.

Sin embargo, es muy importante contar con la documentación requerida para recibir tu tarjeta sin contratiempos. Aquí te decimos todo lo que necesitas.

Documentación para recibir la Tarjeta del Bienestar de la Beca Rita Cetina

De acuerdo con El Heraldo de México, los documentos indispensables para recibir la tarjeta son los siguientes:

Documentos del tutor (mamá, papá o responsable del menor)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otra con fotografía).

Acta de nacimiento del tutor, en buen estado.

CURP actualizada del tutor.

Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial, teléfono, etc.) con antigüedad no mayor a 3 meses.

Documentos del estudiante beneficiario

Acta de nacimiento del alumno o alumna.

CURP actualizada del estudiante.

Al recibir tu tarjeta, es indispensable cambiar el NIP y personalizarlo con un número que solo tú conozcas. Esto es fundamental para mantenerla segura, ya que en caso de extravío nadie podrá retirar el apoyo que no hayas cobrado.





¿Dónde y cuándo puedo recoger mi Tarjeta del Bienestar para recibir la beca?

Para recoger tu tarjeta, deberás esperar a que tu escuela te notifique la fecha y el lugar de entrega, ya que el proceso se realiza a través de sedes escolares o puntos designados.

La entrega iniciará este martes 25 de noviembre de 2025 para los beneficiarios que se registraron en septiembre de 2025, por lo que es indispensable que estés atento y te acerques a los responsables de tu institución educativa para que no se te pasen las fechas.