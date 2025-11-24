Caen “El Carnal” y “El Pelayo”, líderes de narcomenudistas y extorsionadores en CDMX, Morelos, Edomex y Puebla

Detenido Ignacio "N". (SSPC)

Fueron detenidos Isaí Gabriel “N”, alias “El Carnal”, e Ignacio “N”, alias “Pelayo”, líderes de una organización criminal dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio que opera en Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Puebla.

Además, fueron arrestadas 13 personas también señaladas de esos delitos.

Las autoridades intervinieron inmuebles: tres en Puebla, seis en Morelos, cinco en Estado de México y uno en la capital del país.

Se aseguraron tres mil dosis de cocaína y marihuana, así como siete armas de fuego, cartuchos, vehículos de alta gama, un racer, cinco motocicletas, dos cuatrimotos, 68 equipos telefónicos, equipo táctico, de radiocomunicaciones y cómputo, dinero en efectivo, así como 14 inmuebles. Lo asegurado representa una afectación aproximada de 97 millones de pesos.