El Informe de Manolo Jiménez se entrego al Congreso; el miércoles, mensaje desde Torreón

La Sesión Solemne celebrada en el Congreso del Estado de Coahuila recibió el segundo Informe de Resultados, además de que fue el contexto para que Manolo Jiménez emitiera un mensaje en el que convocó a los coahuilenses “a seguir trabajando en unidad, a seguir trabajando en equipo, y a poner a Coahuila como el punto de encuentro”.

Manolo Jiménez

Con este acto se dio cumplimiento al mandato de la Constitución estatal, pero el próximo miércoles, en el Coliseo de Torreón, se espera un mensaje a los ciudadanos que tienda más a hablar del proyecto que el gobernador está impulsando.

Por lo pronto, el mandatario estatal reseñó en su informe oificial, el segundo de su administración, temas como seguridad, obras sociales, desarrollo económico, infraestructura, Inspira, DIF, educación y salud.

El tema de la seguridad pública sifgue siendo uno de los más importantes para el gobernador Jiménez, por lo que destacó la inversión de siete mil 500 millones de pesos en este rubro.

En este rubro se destacó un dato muy especial: por primera vez en la historia, Coahuila es el segundo estado más seguro del País y el más seguro del Norte de México; Piedras Negras y Acuña son las dos fronteras más seguras, Saltillo la capital más segura de México y Torreón entre las 15 ciudades más seguras a nivel nacional, y la más segura de La Laguna.

El Gobernador del Estado destacó que en estos dos años se han atraído inversiones de más de 150 mil millones de pesos derivado de 170 nuevas inversiones de 17 países y que han generado más de 66 mil nuevos empleos formales para nuestra gente.

Se informó que en su segundo año de gobierno se invirtieron seis mil millones de pesos en obras de gran calado.

“Con el trabajo coordinado, en unidad y equipo de todas y todos, Coahuila se seguirá consolidando como el mejor estado de todo México para vivir con nuestras familias”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.