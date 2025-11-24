Exige PRI al gobierno federal asumir su responsabilidad en los bloqueos; “hay un desastre de inseguridad”.

Los bloqueos de transportistas en protesta por la inseguridad en las carreteras

El PRI en el Senado rechazó que los bloqueos carreteros realizados por transportistas y productores del campo respondan a motivaciones políticas, como afirmó la Secretaria de Gobernación y exigió al gobierno federal y la 4T asumir su responsabilidad, pues acusó que siempre prefieren culpar al pasado.

“No quieren ver el desastre de inseguridad ni el abandono en el mantenimiento de carreteras”, reprochó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve

El legislador reviró que estas protestas son motivados por el hartazgo y la creciente inconformidad por el abandono del sector rural, el deterioro de la seguridad pública, de las carreteras y el desmantelamiento de organismos de apoyo al sector Campesino entre otros reclamos.

El gobierno federal –dijo--busca “justificar lo injustificable” al desestimar las protestas, y aseguró que la administración de Morena enfrenta “problemas que le estallan en las manos todos los días” sin ofrecer soluciones reales a los afectados.

Añorve señaló que el descontento entre los productores agrícolas se debe principalmente a los precios de garantía insuficientes, así como al incremento en los costos de siembra.

“No se pueden dar cuenta que el campo merece atención, que los transportistas que generan empleo y traslado de mercancía no solamente en México, sino los Estados Unidos y Canadá, merecen respeto y merecen seguridad”, estableció

Añorve recalcó que no se trata de un asunto político, sino de un reclamo nacional ante los problemas que están viviendo estos sectores.

“Es muy fácil culpar al pasado, el PRI, el PAN, el PRD, etc. Pero que se les olvida que las organizaciones, muchas organizaciones sociales están en MORENA y están igual inconformes porque esto no tiene tintes partidistas.

Lo que están haciendo estas manifestaciones es visibilizar un problema que les afecta a sus familias, a miles de familias mexicanas y a su bolsillo”, aseveró

El priista advirtió que los bloqueos también reflejan problemas simultáneos en distintas regiones del país como Zacatecas que enfrenta una crisis por la Ley de Aguas, las carreteras son inseguras y están en deterioro así como la violencia que se ha extendido a prácticamente todos los estados, incluida la Ciudad de México.

El senador priista afirmó que la protesta de transportistas se suma a un ambiente generalizado de molestia que, dijo, ya se reflejó en la marcha del 15 de noviembre.

Sostuvo que la movilización no sólo respondió a la convocatoria de la llamada generación Z, sino también a la muerte de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la falta de medicamentos en hospitales, las “promesas incumplidas” de la 4T así como la a inflación y el deterioro económico familiar.

“La gente ya se está dando cuenta de que sus pocos ahorros se les están desbaratando en las manos”, afirmó.

Cuestionado sobre la postura de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez —quien afirmó que existen carpetas de investigación contra líderes que presuntamente emplean el chantaje mediante bloqueos—, Añorve respondió que los inconformes “están tratando de sobrevivir ante un gobierno insensible”.

Criticó la gestión de Segalmex, a la que calificó como un “saqueo”, y sostuvo que persisten prácticas de corrupción en áreas como la compra de medicamentos.

Incluso señaló que el gobierno federal no quiere admitir la magnitud del problema porque “no puede aumentar los precios de garantía” y porque “ha desmantelado los apoyos productivos”.

Añorve afirmó que programas e instituciones clave para el sector rural, como Financiera Rural, FIRA y Banrural, fueron eliminados sin que se ofreciera una alternativa equivalente para apoyar a los productores.

“Desmantelaron absolutamente todo lo que había para el sector campesino. Y ahora quieren resolverlo con Sembrando Vida, pero ya no pueden contener la inconformidad”, dijo.

Advirtió que cuando los campesinos salen a defender su patrimonio, lo hacen porque “tienen razón”, y atribuyó la problemática actual exclusivamente al gobierno federal: “Aquí hay un solo culpable: Morena”.