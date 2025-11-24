Hospital de La Raza atiende malformaciones uterinas con protocolos especializados  

CMN La Raza La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza atiende con éxito malformaciones congénitas que afectan el tracto genital femenino

Las anomalías müllerianas, que son malformaciones en el útero de las mujeres, se presentan en alrededor de uno de cada 50 mil nacimientos, las cuales están asociadas a alteraciones en el desarrollo embrionario.

Ante el enorme reto que significa atender a pacientes que nacen con esta condición, el Servicio de Urología Pediátrica, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, ha logrado consolidarse como referente nacional en la atención integral de malformaciones müllerianas, es decir, anomalías congénitas que afectan el tracto genital femenino y que, en muchos casos, se presentan junto con otras malformaciones complejas.

Refirió que la incidencia de las anomalías müllerianas se ha estimado en aproximadamente 1 de cada 200 casos, aunque su verdadera frecuencia no siempre es bien conocida debido a la falta de estadísticas poblacionales confiables.

Al respecto, el doctor Salvador Cuevas Villegas, urólogo pediatra y jefe del Servicio de Urología Pediátrica del referido hospital indicó que dichas patologías son poco frecuentes y requieren abordajes multidisciplinarios y tecnología avanzada para garantizar la salud y calidad de vida de las pacientes.

Explicó que este tipo de malformaciones afectan básicamente al tracto genital femenino: puede ser útero, ovarios, trompas uterinas o vagina, “pero en este hospital, además, tratamos malformaciones müllerianas complejas que también se acompañan de otras malformaciones congénitas a nivel cardíaco, digestivo, óseo o genitourinario”, señaló.

Además se brinda atención integral, al coordinar servicios como pediatría, endocrinología, genética, radiología y biología de la reproducción.

El doctor Cuevas Villegas señaló que entre las anomalías más frecuentes están: duplicaciones uterinas, conocidos como útero didelfo; úteros septados, que tienen divisiones internas; agenesia vaginal y casos donde la menstruación se presenta a través de la uretra.

“Tenemos cuadros tan variados y tan complejos como pacientes que tienen su periodo menstrual a través de la uretra, es decir, del orificio por donde habitualmente una mujer debería de orinar”.

Asimismo, explicó que la ausencia congénita de la vagina constituye una condición rara, con una incidencia aproximada de 1 en cada 5 mil a 10 mil nacidos vivos.

“Desafortunadamente, no existe ninguna forma en que se puedan prevenir. Lo que sí podemos hacer es detectarlas tempranamente con ultrasonidos estructurales y especialistas en reproducción”, añadió.

Aclaró que cuando no hay diagnóstico prenatal, los signos de alerta incluyen genitales ambiguos, ausencia de menstruación en la adolescencia, amenorrea primaria, y masas abdominales. “Si se presenta una de estas variedades, debemos derivarlas a Segundo y Tercer Nivel. El IMSS cuenta con todos los estudios: ultrasonido, tomografía, resonancia y medicina nuclear”.

El médico especialista subrayó que el Hospital General del CMN La Raza dispone de infraestructura y equipo de última generación para realizar procedimientos de alta complejidad, como reconstrucciones urogenitales y creación de neovagina por laparoscopia.

“Contamos con todos los insumos, todos los recursos. Tenemos todo el instrumental para cirugías especiales, suturas, engrapadoras, equipos láser y tecnología que nos permite dar resolución satisfactoria como en cualquier parte del primer mundo”, aseguró.

Enfatizó que la atención no sólo busca resolver la patología, sino dignificar la vida de las pacientes. “Podemos devolverles esa capacidad de sentirse mujeres plenas, mujeres íntegras, que puedan tener una vida sexual plena, lo que ayuda definitivamente a que sean seres humanos felices”.