Lotería Nacional realiza sorteo en Veracruz en conmemoración de 200 años de la Independencia en el mar

Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 Veracruz

Desde el histórico puerto de Veracruz, el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 celebró el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el mar. Esta edición conmemorativa rinde homenaje a la gesta heroica de quienes han defendido la patria y resguardan la soberanía marítima del país.

Bajo el principio de “Menos escritorio, más territorio”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Lotería Nacional llevó su sorteo al Museo Naval México como un acto de cercanía con la población. Durante la ceremonia, la directora general de la institución Olivia Salomón, destacó que realizar sorteos fuera de sus instalaciones es una forma de reafirmar el carácter público de la Lotería Nacional.

“Cada sorteo fuera de nuestras instalaciones es un ejercicio de cercanía, de responsabilidad y de identidad. Es la forma de decirle al pueblo que esta institución le pertenece, que camina con él y que trabaja para él”, afirmó.

Salomón subrayó que esta edición especial honra a la Armada de México por sus 200 años de servicio, a la consolidación de la independencia en el mar y a todas las generaciones que han resguardado la libertad nacional.

En representación de la gobernadora del estado, Rocío Nahle, el secretario de Turismo estatal, Igor Rojí López, reconoció el papel de la Lotería Nacional como una institución de confianza que se suma a esta conmemoración histórica. Por parte de la Secretaría de Marina, el Almirante Ramiro Lobato Camacho destacó que el billete conmemorativo lleva impresa la historia de valor y libertad. Además añadió que para la Secretaría de Marina el sorteo representa un reconocimiento y un puente de hermandad que permite llegar a los hogares, a la memoria y al corazón de los mexicanos.

Resultados del sorteo

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 entregó un total de 43 millones de pesos en premios:

Premio Mayor de 11 millones de pesos: Géminis No. 6050 (Ciudad Obregón, Sonora).

Géminis No. 6050 (Ciudad Obregón, Sonora). Segundo premio de 1 millón 500 mil pesos: Cáncer No. 9025 (Colima, Colima).

Cáncer No. 9025 (Colima, Colima). Tercer premio de 1 millón 500 mil pesos: Virgo No. 1406 (Ciudad de México).

Los reintegros correspondieron al signo Géminis y al número 0.

La lista completa de premios puede consultarse en el portal oficial de Lotería Nacional. La transmisión del sorteo está disponible en su canal de YouTube.