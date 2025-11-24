Marcha del 25N en CDMX: ¿cuál es la ruta de la protesta feminista este año?

Marcha feminista del 25N en CDMX: Ruta, horario y puntos de reunión. ( CUARTOSCURO/Martín Zetina)

La organización Amnistía Internacional México, la Coordinación 8M CDMX y diversos colectivos feministas convocan este 25 de noviembre a una marcha, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el corazón de la Ciudad de México.

La hora de concentración se establece a las 15:15 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México.

📢 Este 25N marchamos juntas, en colectividad, por las que ya no están, por las que alzan la voz y por las que vienen detrás.



📆 25 de noviembre

📍 Glorieta de las Mujeres que Luchan

⏰ 15:15 hrs.

🔗 Regístrate https://t.co/o5gqcxMSty



Si tocan a una, respondemos todxs. ✊ pic.twitter.com/HKYG3HYIJH — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) November 18, 2025





Ruta de la marcha feminista del 25N en CDMX

El punto de reunión convocado por Amnistía Internacional México se encuentra en el cruce de Paseo de la Reforma con las calles Ignacio Ramírez y Avenida Morelos, donde anteriormente se ubicaba la Glorieta de Colón.

De acuerdo con información de El Universal, se prevé que la movilización salga del punto de reunión a las 15:30 horas, rumbo a la plancha del Zócalo capitalino, con una parada simbólica en la Plaza Palestina Libre, ubicada frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la alcaldía Cuauhtémoc.





¿Cuáles son las exigencias de los colectivos feministas en la marcha del 25N?

Está movilización se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dónde se busca visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres y niñas de México, exigir justicia y políticas públicas que las protejan.

Hay innumerables causas que se demandan por parte de colectivos feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, y este año en particular, de acuerdo con información de El Sabueso, entre los temas a exigir, se busca erradicar y combatir la violencia de género en el entorno digital, que sigue sin ser explorada a nivel jurídico y que afecta a un gran porcentaje de mujeres y niñas.

En el caso de la convocatoria emitida por la organización Amnistía Internacional México, este 25N se convoca a marchar por las mujeres desaparecidas, así como en apoyo y sororidad con los colectivos de lucha y resistencia que exigen un alto a la violencia en nuestro país.