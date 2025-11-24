Megabloqueo de transportistas: reporte de carreteras que siguen cerradas

Megabloqueo de transportistas: reporte carreteras que siguen cerradas Conoce cuáles son las carreteras que continúan cerradas debido al megabloqueo de transportistas y agricultores. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM (Crisanta Espinosa Aguilar)

Desde que inició el megabloqueo en diferentes carreteras a lo largo del país, el cual fue organizado por transportistas y agricultores, algunas carreteras ya han sido liberadas, mientras que otras permanecen bloqueadas.

El bloqueo anunciado por la Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino comenzó desde las 8:00 de la mañana desde diferentes puntos de la república mexicana.

Es así que, después de más de 5 horas, los transportistas y agricultores las han ido liberando a lo largo de la tarde. Conoce cuáles son las carreteras que continúan bloqueadas para que puedas prevenir tus viajes de traslado.

¿Qué carreteras continúan bloqueadas por transportistas y agricultores este lunes 24 de noviembre?

De acuerdo con la Guardia Nacional de Carreteras, estas son las vialidades que continúan cerradas debido al megabloqueo de transportistas y agricultores este lunes 24 de noviembre:

Autopista Peñón-Texcoco: cerca de la caseta de cobro “Peñón-Texcoco” se registra un cierre parcial de circulación en dirección Texcoco.

Carretera Querétaro - San Luis Potosí: cerca del km 087+300 se registra un cierre total.

Carretera Apizaco-Tejocotal cerca del km 020+800, mantiene un cierre total en ambos sentidos.

Carretera Maravatío-Zapotlanejo cerca del km 462+500 con un cierre total en ambos sentidos.

Carretera Amozoc-Teziutlán cerca del km 114+800, mantiene un cierre parcial.

Carretera Tula-Jorobas cerca del km 001+000, mantiene un cierre intermitente.

Carretera Mazatlán-Culiacán cerca de la caseta de cobro Costa Rica con un cierre total en ambos sentidos.

Carretera Culiacán-Las Brisas cerca del km 023+500 mantiene un cierre parcial.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) ha informado que la Carretera Guamúchil - Guasave a la altura del Puente Sinaloa continúa con el cierre total de su circulación debido a presencia de manifestantes.

#TomePrecauciones en #Guerrero se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del km 164+900 de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WacuzA7MFz — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 24, 2025

¿Qué carreteras han sido liberadas por transportistas y agricultores este lunes 24 de noviembre?

Pese a que las anteriores carreteras y autopistas continúan cerradas, aquí te presentamos cuáles son las vialidades que los transportistas y agricultores han liberado a lo largo del día.

Carretera México-Toluca.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Querétaro.

Autopista Cuernavaca - Acapulco.

Carretera Marquesa-Toluca.

Carretera Córdoba-Puebla cerca del km 276+200.

Carretera Los Mochis - Cd. Obregón, Sonora, cerca de la Plaza de Cobro No. 148.

Carretera Texcoco-Calpulalpan cerca del km 022+300.

Carretera Pachuca-Tuxpan, cerca del km 053+200.

Carretera Lagunilla-Ixmiquilpan, cerca del km 047+000.

Carretera Cuernavaca-Chilpancingo cerca del km 164+900.

Carretera Tulancingo-Huauchinango.