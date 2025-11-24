Megabloqueo de transportistas: reporte de carreteras que siguen cerradas

Desde que inició el megabloqueo en diferentes carreteras a lo largo del país, el cual fue organizado por transportistas y agricultores, algunas carreteras ya han sido liberadas, mientras que otras permanecen bloqueadas.
El bloqueo anunciado por la Asociación Nacional de Transportistas, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino comenzó desde las 8:00 de la mañana desde diferentes puntos de la república mexicana.
Es así que, después de más de 5 horas, los transportistas y agricultores las han ido liberando a lo largo de la tarde. Conoce cuáles son las carreteras que continúan bloqueadas para que puedas prevenir tus viajes de traslado.
¿Qué carreteras continúan bloqueadas por transportistas y agricultores este lunes 24 de noviembre?
De acuerdo con la Guardia Nacional de Carreteras, estas son las vialidades que continúan cerradas debido al megabloqueo de transportistas y agricultores este lunes 24 de noviembre:
- Autopista Peñón-Texcoco: cerca de la caseta de cobro “Peñón-Texcoco” se registra un cierre parcial de circulación en dirección Texcoco.
- Carretera Querétaro - San Luis Potosí: cerca del km 087+300 se registra un cierre total.
- Carretera Apizaco-Tejocotal cerca del km 020+800, mantiene un cierre total en ambos sentidos.
- Carretera Maravatío-Zapotlanejo cerca del km 462+500 con un cierre total en ambos sentidos.
- Carretera Amozoc-Teziutlán cerca del km 114+800, mantiene un cierre parcial.
- Carretera Tula-Jorobas cerca del km 001+000, mantiene un cierre intermitente.
- Carretera Mazatlán-Culiacán cerca de la caseta de cobro Costa Rica con un cierre total en ambos sentidos.
- Carretera Culiacán-Las Brisas cerca del km 023+500 mantiene un cierre parcial.
Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) ha informado que la Carretera Guamúchil - Guasave a la altura del Puente Sinaloa continúa con el cierre total de su circulación debido a presencia de manifestantes.
#TomePrecauciones en #Guerrero se registra cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, cerca del km 164+900 de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WacuzA7MFz— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 24, 2025
¿Qué carreteras han sido liberadas por transportistas y agricultores este lunes 24 de noviembre?
Pese a que las anteriores carreteras y autopistas continúan cerradas, aquí te presentamos cuáles son las vialidades que los transportistas y agricultores han liberado a lo largo del día.
- Carretera México-Toluca.
- Autopista México-Puebla.
- Autopista México-Querétaro.
- Autopista Cuernavaca - Acapulco.
- Carretera Marquesa-Toluca.
- Carretera Córdoba-Puebla cerca del km 276+200.
- Carretera Los Mochis - Cd. Obregón, Sonora, cerca de la Plaza de Cobro No. 148.
- Carretera Texcoco-Calpulalpan cerca del km 022+300.
- Carretera Pachuca-Tuxpan, cerca del km 053+200.
- Carretera Lagunilla-Ixmiquilpan, cerca del km 047+000.
- Carretera Cuernavaca-Chilpancingo cerca del km 164+900.
- Carretera Tulancingo-Huauchinango.
🟢 SE RETIRAN MANIFESTANTES 🟢#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Palmillas. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️— CAPUFE (@CAPUFE) November 24, 2025