“Que se cuiden del enorme poder que tiene el PAN”, ironiza Jorge Romero tras acusaciones de Segob sobre bloqueos

Los panistas encabezados por Jorge Romero a las afueras de la FGR donde acudieron a interponer una denuncia contra el llamado "Bloque negro"

La dirigencia nacional del PAN calificó de ridículos los señalamientos del la Secretaria de Gobernación que atribuye a los partidos de oposición los bloqueos de transportistas que se registran este lunes en varias carreteras del país y recriminó que para el gobierno federal ya no existen reclamos ni causas legítimas pues todas están politizadas y solo ellos deciden cuáles son válidas.

“Para ellos ya no existen reclamos legítimos, ellos deciden cuáles son legítimas y ¡ay de ti! Si el gobierno decide que tu reclamo no es legítimo porque entonces eres producto de la manipulación de la ultraderecha internacional”, fustigó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

El dirigente panista ironizó sobre los señalamientos de la secretaria de Gobernación, Risa Icela Rodríguez que atribuyó a la oposición entre ellos al blanquiazul, la marcha de transportistas y en tono burlón pidió al gobierno federal preocuparse “del inmenso poder que tiene el PAN”.

“Vayámonos preocupando del inmenso poder que tiene el PAN porque estamos detrás de todas las manifestaciones políticas que hay en el país”, ironizó

Entrevistado a las afueras de la FGR donde los panistas acudieron a interponer una denuncia contra el llamado “bloque negro” que participa y revienta las marchas sociales a través de la violencia, el dirigente panista explicó que el gobierno federal recurre a un patrón de politizar y culpar a la oposición de todas las manifestaciones y reclamos de diversos sectores de la sociedad ante el desastre de gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum em materias como seguridad, salud y economía.

Este patrón de conducta —acusó—es producto de la desesperación ante el reclamo de la sociedad por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la molestia de los transportistas, agricultores por el desamparo gubernamental ante la violencia, o la falta de medicinas y quimioterapias en el sector salud y los niños con cáncer.

Romero insistió en que el gobernó de la 4T quiere imponer esta narrativa de que la oposición está detrás de todas las manifestaciones y reclamos sociales porque si no lo hace es reconocer que le han fallado a estos sectores y que varios sectores que alguna vez los apoyaron ya no los respaldan.

“Es reconocer que los jóvenes, los médicos, los productores, agricultores, transportistas, sector cultural y otros sectores que alguna vez estuvieron con ellos, los han mandado a volar”, aseveró

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez acusó que algunos lideres campesinos que se manifiestan este lunes “tienen una motivación política”, pues además de representar al sector agrícola, pertenecen a partidos como PRI, PAN y PRD.

“Cuando no quieren acuerdos y afectan a la población, es que hay una motivación política”, afirmó.

Desde el inicio del sexenio, dijo Gobernación, se han realizado 316 reuniones con líderes transportistas.