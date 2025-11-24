Rutas de la Salud han entregado más de 70 millones de medicamentos: IMSS-Bienestar

Desde el inicio de la estrategia Rutas de la Salud, el IMSS-Bienestar ha entregado más de 70 millones de medicamentos a centros de salud y hospitales que atienden a más de 50 millones de personas sin seguridad social, informó este lunes su director, Alejandro Svarch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, el titular del organismo explicó que este lunes comenzó la tercera entrega nacional de medicamentos, un operativo que se extenderá hasta el 28 de noviembre y que contempla el envío de insumos a todas las clínicas y hospitales del sistema de salud operado en las 24 entidades gobernadas por administraciones de Morena y sus aliados.

Svarch destacó que el país cuenta ya con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos, lo que ha permitido distribuir, en apenas tres meses, fármacos e insumos a más de 8 mil centros de salud y 600 hospitales ubicados en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.

Las Rutas de la Salud, afirmó, garantizan que no se interrumpa la atención en consultas, urgencias, cirugías y áreas de oncología, al asegurar que los medicamentos lleguen completos y a tiempo. Para esta tercera entrega, operan 328 rutas que recorrerán sierras, montañas, ríos y caminos rurales, con el objetivo de abastecer de manera puntual a cada unidad médica.

Como parte del operativo, se realizará la entrega de 746 kits de medicamentos destinados a 637 hospitales, los cuales suman más de 16 millones de piezas para su operación mensual. Esto permitirá que “un paciente pueda recibir tratamiento sin interrupciones y sin importar la geografía”, aseguró.

Svarch subrayó que esta estrategia confirma la consolidación de un sistema nacional de distribución de medicamentos que funciona con efectividad, continuidad y suficiencia. Además, detalló que en esta etapa ya se ha logrado el abastecimiento de 8 mil 342 centros de salud, 646 hospitales y la entrega de 32 mil 224 kits médicos, con más de 70 millones de piezas de medicamentos distribuidas de manera acumulada.