Alerta CFE sobre intentos de fraude

CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) alerta a los usuarios de todo el país sobre una nueva modalidad de intento de fraude donde personas que se hacen pasar por empleados de la comisión, engañan a los usuarios mediante falsas notificaciones de multa y corte del servicio.

De acuerdo con la CFE, hasta el momento, se han recibido reportes de estos casos en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California de este nuevo operandi, donde una persona uniformada, con vestimenta similar a la de personal de CFE acude directamente al domicilio, argumentando que realizará el cambio de medidor como parte de un “operativo especial”.

Durante la visita, señala supuestas irregularidades o no cuenta con sello, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa que va de los 5,000 a los 20,000 pesos. Para evitar la sanción, se entregan unas hojas impresas con un número telefónico, al cual se solicita comunicarse “para solucionar el problema”.

En la llamada, los extorsionadores afirman que se trata de una falta grave o delito y que la multa es obligatoria. Posteriormente, tras vencer el supuesto plazo, un individuo que se ostenta como “Jefe de Área de CFE” — algunos incluso han creado un perfil falso en LinkedIn con dicho cargo— vuelve a contactar a la víctima, ofreciendo reducir la multa y proporcionando una cuenta bancaria personal para realizar el depósito, consumando así la estafa.

Recomendaciones para la ciudadanía

Verificar la identidad de quienes se ostenten como empleados de la CFE: Todo trabajador de CFE debe portar credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y uniforme oficial. El usuario tiene derecho a solicitar dicha identificación e, incluso, tomar una fotografía como respaldo. No realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio : Los pagos a la CFE sólo se deben realizar en centros autorizados o mediante los canales de pago institucionales de la CFE. Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento : Antes de permitir el acceso a su domicilio o realizar algún pago, comunicarse al 071, proporcionando su número de servicio, una fotografía del medidor o del documento recibido. El personal del 071 podrá confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio. Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión: Acudiendo a las oficinas de CFE más cercanas para reportar el hecho. En su caso, presentando denuncia formal ante las autoridades competentes.

Cabe señalar que la CFE ha presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales por este tipo de delitos, lo que ha derivado en la detención de varios individuos involucrados, refrendando el compromiso institucional de proteger a las usuarias y los usuarios y así garantizar la seguridad en los servicios eléctricos.