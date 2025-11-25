Bloqueo de transportistas: Morena y oposición cruzan acusaciones en Senado; “son unos cínicos”, acusa PAN

Segundo día de bloqueos de transportistas en varias carreteras del país (Rogelio Morales Ponce)

La oposición y Morena cruzaron señalamientos por las movilizaciones de transportistas y campesinos, donde este partido hizo eco de los señalamientos de la Secretaria de Gobernación donde responsabilizó al l PAN y PRI de esos bloqueos.

“Evidentemente en muchas de las movilizaciones desde luego participa la oposición y hay actores preponderantes o destacados de la oposición que desde luego participan pues así es la política”, acusó el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López

Reconoció que hay una inconformidad de grupos de productores o de agricultores, en este caso por el precio de la tonelada de maíz o por el precio de garantía como hubo hace unos días en Zacatecas, por el precio del frijol que aseveró que eso ya se resolvió .

Las acusaciones no fueron bien recibidas por Acción Nacional quien a través de su coordinador, Ricardo Anaya calificó de cínicos y desvergonzados al gobierno federal y a Morena.

“El cinismo y la desvergüenza de Morena ahora sí rebasó cualquier límite, ahora resulta que nosotros estamos detrás de las protestas masivas, miren los únicos que tienen culpa y responsabilidad de que la gente esté saliendo a las calles son ellos, los de Morena, ¿Por qué están saliendo los campesinos a las calles? Porque Morena los dejó sin apoyos”, acusó

Anaya Cortés, desmarcó a su partido de las convocatorias realizadas por los inconformes, pero les externó apoyo a sus demandas.

“Estas protestas que son legítimas tienen nuestro respaldo porque estamos convencidos de que lo que están pidiendo los campesinos y lo que están exigiendo los transportistas es justo, y le exigimos al gobierno que en lugar de descalificarlos y en lugar de echar culpas asuman su responsabilidad, escuchen sus demandas y les den soluciones”, indicó

El PRI cuestionó las declaraciones de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez sobre que los líderes de campesinos y transportistas tienen órdenes de aprehensión.

“Dice la Secretaria de Gobernación `hemos hecho más de 200 reuniones`, bueno pues es una confesión de su incapacidad, es una confesión bruta absolutamente de que no puede, de que no tiene oficio político, su oficio es autoritario”, aseveró la senadora, Carolina Viggiano Austria

Movimiento Ciudadano señaló que las autoridades federales no ganan nada intentando criminalizar la protesta social.

“ Me llama poderosamente la atención la declaración de la secretaria de gobernación, a quien tengo, por cierto, en una alta estima y reconocimiento, hablando de carpetas de investigación, de presuntos delincuentes a quienes han osado movilizarse por una causa justa o por causas justas. No es la manera o no es lo que nosotros esperaríamos de un gobierno que se dice eh democrático, que se dice progresista y que se dice de izquierda”, acusó el Coordinador de Movimiento Ciudadano, Senado, (Clemente Castañera