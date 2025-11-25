Calendario de la SEP: ¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre?

Calendario de la SEP: ¿Cuándo es el último día sin clases antes de las vacaciones de diciembre?

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya establece cuándo será el último día sin clases antes de que comiencen las vacaciones de diciembre para millones de estudiantes en México. De acuerdo con la programación vigente para el ciclo escolar 2025-2026, los alumnos podrán disfrutar de un periodo de descanso que se extenderá casi un mes.

El último día de actividades y el inicio del receso

Según la SEP, el último día de clases será el viernes 19 de diciembre de 2025, fecha en la que concluyen oficialmente las actividades escolares antes del receso invernal. A partir de entonces, el calendario marca el inicio del periodo vacacional que comenzará formalmente el lunes 22 de diciembre de 2025, presentándose nuevamente a sus escuelas hasta el lunes 12 de enero, lo que da un total de 23 días si se cuentan fines de semana.

Las autoridades educativas explicaron que este periodo es parte de la planificación anual que considera semanas completas de trabajo docente, evaluaciones, descansos oficiales y días de consejo técnico, garantizando el cumplimiento de los días mínimos de clase establecidos.

Para padres de familia y estudiantes, este descanso representa la oportunidad de organizar actividades, viajes o convivencias de fin de año, mientras que para las escuelas significa el cierre administrativo antes del regreso a las aulas en enero.

La SEP recordó que el calendario oficial debe cumplirse en todos los planteles públicos y privados incorporados al sistema educativo nacional, y recomendó consultar las fechas completas del ciclo escolar para una mejor planificación familiar y académica.