Embiste Fernández Noroña a Grecia Quiroz: “se le despertó la ambición, busca gobernar Michoacán”

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña acusa de ambiciosa e irresponsable a Grecia Quiroz

En pleno día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra Grecia Quiroz, luego que la esposa del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, exigiera se investigue a los legisladores Leonel Godoy y Raúl Morón Orozco por el asesinato de su esposo y la calificó de irresponsable y ambiciosa.

En su video-charla y luego desde la tribuna del Senado, Fernández Noroña, afirmó que la actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, busca la gubernatura de Michoacán, aspiración, que resaltó, la derecha la apoyará, ya que requieren figuras fascistas.

“Sostengo que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido adoptar una decisión de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán pero el movimiento mantendrá la gubernatura de Michoacán y todos los gobiernos en disputa en el 2027”, aseveró

Consideró irresponsable la exigencia de Grecia Quiroz de investigar a Godoy y Morón y le pidió acudir a la Fiscalía si tiene pruebas.

“La declaración, es evidentemente una declaración política donde ella, pues, ya la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata,, de ahí a que nos gane hay un mar de distancia.

“Pero es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo, que requieren, requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan, además, cierto respaldo popular, porque lo demás es saliva, los demás es mentira, denuesto”, recalcó en su video charla.

En el marco del Día internacional de la Mujer, se la cuestionó a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sobre esas declaraciones, pero la senadora morenista omitió dar su opinión.

“Yo no comentaría en estos momentos nada al respecto, sino que más bien, insisto, tenemos que ver lo relativo al trabajo que se está haciendo aquí desde el Legislativo.

“Es una opinión, finalmente, de cada uno de los legisladores, pero lo importante el día de hoy es el trabajo que estamos haciendo por el 25N”, evadió

Las afirmaciones de Fernández Noroña se suman a las agresiones del legislador contra mujeres legisladoras, periodistas, alcaldesas, regidoras, entre otras.

Como parte de su primera rueda de prensa y tras asumir el cargo como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz exigió que se investigue al senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy, quienes estarían relacionados con el homicidio de su esposo.

“Él (Carlos Manzo) señaló a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos; específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”, dijo.

La mandataria municipal aseguró que continuará alzando la voz para que se aclare el crimen donde perdió la vida su marido.