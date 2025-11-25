Estación Zócalo/Tenochtitlan cierra temporalmente por marcha del 25N

La mañana de este martes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció el cierre total de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 debido a la marcha del 25 de noviembre (25N), movilización masiva realizada en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El aviso fue emitido por Adrián Ruvalcaba, director general del Metro de la Ciudad de México, quien explicó que la medida busca garantizar la seguridad de las manifestantes y de las personas usuarias, así como facilitar las labores de logística en el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué estaciones del metro cerrarán por la marcha del 25N?

Ruvalcaba informó que, mientras permanezca el cierre, los trenes de la Línea 2 no realizarán ascenso ni descenso de pasajeros en esta estación. Desde temprano, personal operativo del STC colocó señalamientos en todos los accesos para advertir a quienes se dirigían al Centro Histórico. También se desplegaron brigadas de apoyo para orientar a las y los usuarios afectados por la suspensión temporal.

Estaciones aternativas por la marcha del 25N

Debido al cierre, el Metro ofreció diversas alternativas para llegar al corazón de la capital. Entre las estaciones recomendadas se encuentran Isabel la Católica, de la Línea 1; Pino Suárez, conexión entre Líneas 1 y 2; Bellas Artes, de las Líneas 2 y 8; así como Allende, también en la Línea 2. Otras opciones señaladas son Salto del Agua (Líneas 1 y 8), San Juan de Letrán (Línea 8) e Hidalgo (Líneas 2 y 3). Todas estas estaciones permiten llegar caminando al primer cuadro, aunque con trayectos ligeramente más largos de lo habitual.

Se comprende que este tipo de cierres se implementa cada año durante muchas marchas pues la zona del Zócalo es punto de concentración y arribo de contingentes, lo que vuelve necesario cerrar accesos para evitar riesgos y garantizar la movilidad del resto de la ciudad.

Se pidió a la ciudadanía mantener la calma, planificar su viaje con anticipación y estar atenta a las actualizaciones en las cuentas oficiales del STC, donde se informará el momento en que la estación Zócalo/Tenochtitlan reabra sus puertas. Reiteró que la prioridad del organismo es la seguridad de todas y todos durante esta jornada de movilización social.