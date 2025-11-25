Gobierno federal presenta acciones contra el machismo en el 25N; 70.1% de las mujeres en México han vivido violencia

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, lanzó el Llamado a la Acción Transformadora, una estrategia nacional que convoca especialmente a los hombres a comprometerse con la erradicación de las violencias.

La funcionaria subrayó que “la lucha de las mujeres no es en contra de los hombres, sino en contra del machismo”, e hizo énfasis en la urgencia de transformar las prácticas culturales que perpetúan la desigualdad y la agresión.

Violencia estructural: siete de cada diez mujeres mexicanas la han vivido

Hernández Mora visibilizó las cifras que muestran la magnitud del problema. Señaló que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, un dato que revela la profundidad del fenómeno. Apuntó también que el 49.7% ha sido víctima de violencia sexual, por lo que nueve de cada diez denuncias por abuso sexual corresponden a mujeres. En el ámbito digital, el 22% de las mujeres usuarias de internet ha sido víctima de ciberacoso, una forma de agresión que continúa en crecimiento.

Estas cifras, afirmó, “demuestran que no se trata de una exageración, sino de un problema estructural que México debe seguir combatiendo con urgencia”.

Finalmente, Hernández reiteró que el gobierno federal considera indispensable trabajar con hombres y jóvenes en procesos de reeducación y corresponsabilidad, pues “sumarse a esta campaña contra la violencia sexual es indispensable para lograr una transformación real”.