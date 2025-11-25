Homenaje a “Pancho” Villa, confronta a senadores; “era un violador de mujeres”, acusa Lily Téllez

Emiliano Zapata y Francisco Villa entrando a la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

En una polémica sesión marcada por el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la mayoría de Morena en el Senado aprobó con 73 votos a favor , 7 en contra y 4 abstenciones un decreto para que la bandera nacional sea izada a media asta cada 20 de julio, en conmemoración del aniversario luctuoso de Francisco Villa, asesinado en 1923.

El decreto que reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, fue respaldado por la bancada oficialista pese a las críticas de algunos legisladores de oposición, que acusaron a Morena de “exaltar a un personaje históricamente señalado por abusos contra mujeres” en una fecha dedicada justamente a denunciar y combatir la violencia de género.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, acusó a Morena de “brutal hipocresía” al aprobar el decreto en esta fecha.

Téllez afirmó que Villa fue “el mayor violador y asesino de mujeres en México” y que la decisión revela el “desprecio” del oficialismo hacia las víctimas de violencia:

“El mayor violador de mujeres, el que más humilló mujeres, el que más las despreció, Pancho Villa, el que más las lastimó, el que las asesinaba, a ese Morena lo va a enaltecer en las leyes, justo en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, es que no sólo son mafiosos, son tan brutos, ellos solos muestran su hipocresía a los mexicanos. ¿A quién se le ocurre? Pues a quienes no tienen ni una pizca de ética ni de neuronas”, fustigó

La panista aseguró que Villa “ordenó masacres de pueblos enteros, incluidos niños”, y vinculó el aval de Morena con lo que calificó como una supuesta “justificación del uso de la violencia” por parte del movimiento político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un discurso que escaló hacia el terreno político-electoral, Téllez acusó a Morena, a Claudia Sheinbaum y a su bancada de “asociarse con cárteles” para mantener el poder, y de sostener “un gobierno subordinado al crimen organizado”.

También retomó declaraciones del presidente de Estados Unidos para acusar que “México está gobernado por los cárteles”.

Desde Morena, la senadora Margarita Valdez defendió el decreto y la figura de Francisco Villa, argumentando que su legado ha sido “manipulado por la burguesía” para presentarlo como un bandolero.

Valdez recordó que Villa fue seguido por amplios sectores del norte del país y afirmó que su imagen histórica ha sido “caricaturizada” para minimizar su papel revolucionario:

“Es merecido que al general Francisco Villa se le honre izando la bandera a media asta en la fecha en que lo asesinaron. Se lo merece”.

La morenista relativizó algunas de las acusaciones históricas sobre el revolucionario:

“Sí se robaba las vacas, pero para darle de comer a los pobres. No es cierto que era un alcohólico, no tomaba alcohol, le gustaban las malteabas de fresa, que era mujeriego, le gustaba y era bailador, y a las mujeres siempre les ha gustado los hombres bailadores, que ahora y entonces un hombre bailador sabe cómo conquistar”.

Añadió que Villa combatió a terratenientes y élites acaparadoras de tierras y alimentos, y defendió que “por eso fue una revolución”.