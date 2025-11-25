IMSS fortalece cooperación internacional y presenta modelo de CECI´s a  Primera Dama de Guatemala 

México-Guatemala El director del IMSS, Zoé Robledo, presentó a la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, el sistema de cuidados infantiles CECI´s

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, compartió con la Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva, avances, experiencias y modelos de organización en materia de seguridad social y sistemas de cuidados, en particular de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

En la sala de sesiones del Consejo Técnico del IMSS, Robledo Aburto recordó que la meta de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es incorporar medio millón de lugares adicionales en los CECI para niñas y niños en todo el país, con enfoque en lugares donde se ha identificado que hay necesidad de incrementos de la productividad a partir del acceso de las mujeres al mercado laboral.

En la reunión de trabajo, abundó que México dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ubica en el lugar 34 de 38 en términos de participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que solo 47 de cada 100 mujeres que pueden trabajar lo hacen, entre otras razones, por la falta de un sistema de cuidados amplio, pleno y seguro como el que se está construyendo.

A su vez, la Primera Dama de Guatemala, Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva, agradeció la apertura de las autoridades del IMSS para dar respuesta a su solicitud de reunión, para exponer el trabajo que su país realiza con las infancias a través de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), programas de mejoramiento a las condiciones económicas de la mujer y plantear diversas preguntas respecto al nuevo modelo de CECI de México.

Indicó que a través de la SOSEP y la Secretaría de Bienestar Social guatemalteca se desarrolló un “microcosmos del enfoque de cuidados”, en espacios seguros en atención a personas con discapacidad, adulto mayor, mujeres y primera infancia a través de un nuevo modelo de Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) que será puesto en marcha este año.

La secretaria de Obras Sociales de Guatemala, Zulma Calderón, destacó que la SOSEP encuentra áreas de oportunidad con el modelo CECI, “en algunas en las que hemos podido avanzar y otras que nos despiertan mucho interés por la experiencia que han tenido en ese avance”.

Afirmó que el gobierno de Guatemala se identifica con el mexicano, “ustedes tienen el mandato y el respaldo de la señora Presidenta, nosotros también contamos con el mandato y el respaldo del señor Presidente, la guía y coordinación de la Primera Dama, la población identificada y ese sello distintivo dentro de la Secretaría de priorizar el trabajo dentro de los territorios”.

Por su parte, la coordinadora de Guarderías del IMSS, Mariana Tajonar Miranda, resaltó que el Seguro Social es parte de un eje transversal de la República de y para las mujeres, particularmente en la creación del Sistema Nacional de Cuidados y la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil.

Destacó que los CECI son parte de una política pública de doble impacto, impulsa la participación laboral de las mujeres en el mercado formal y una política de primera infancia que concentra salud, educación y bienestar en un nuevo esquema metodológico y pedagógico centrado en la niñez, con una crianza sensible y cariñosa a través de interacciones de calidad entre las personas cuidadoras y las niñas y niños, además de brindar alimentación equilibrada y suficiente, cero alimentos procesados y sin azúcar añadida.