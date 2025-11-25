Inadmisible, cualquiera forma de violencia contra las mujeres: Juan Ramón de la Fuente

El scretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente

Freno a violencia contra las mujeres — ”La prevención y atención de la violencia son un imperativo moral, un deber del Estado y necesitamos que se convierta en garantía para las personas mexicanas que lo requieran donde sea que se encuentren en el mundo y en las circunstancias en las que se encuentren”, destacó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se presentó el nuevo Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género.

Juan Ramón de la Fuente subrayó que este protocolo refrenda uno de los mayores pilares de la política exterior de México: la protección de las y los mexicanos en el exterior y materializa el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, principalmente de las mujeres y las niñas.

Acompañado por la representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani, el secretario de Exteriores reiteró que la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas es, simple y sencillamente, inadmisible. “Así de claro y así de contundente”.

RESPONSABILIDAD

En el mismo tenor, destacó que este día permite recordar que la mayor responsabilidad que tiene la Cancillería es brindar protección integral a nuestra comunidad en el exterior, y de manera prioritaria a las mujeres y las niñas que enfrentan riesgos potenciales de violencia todos los días.

Al retomar las acciones del protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia Basada en el Género, Juan Ramón de la Fuente refirió que éste es un ejemplo de cómo la Política Exterior Feminista se traduce en procedimientos claros, sensibles y especializados que restituyen derechos, cumpliendo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de brindar protección consular a todas las personas mexicanas en el exterior.

El canciller destacó la inclusión de la perspectiva de género en todos los planes de trabajo de la Cancillería.

En el mismo tenor, el canciller recordó las acciones que a lo largo del 2025 se han impulsado para consolidar la Política Exterior Feminista y destacó el primer concurso de ingreso a la rama diplomática-consular con una acción afirmativa, donde dos de cada tres personas que ingresaron fueron mujeres; las cerca de 2,500 capacitaciones y los cuatro nuevos cursos; el impulso a las nuevas masculinidades en el campo diplomático y la inclusión de la perspectiva de género en todos los planes de trabajo de la Cancillería.

ONU MUJERES

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en México, Moni Pizani, aplaudió los esfuerzos del Gopbierno Federal para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra mujeres y niñas, incluida la violencia digital y confió en que se fortalecerá la labor de quienes brindan servicios consulares y de protección a mujeres mexicanas en el exterior, con apego a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

En tanto, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, Vanessa Calva Ruiz, resaltó que el Protocolo de Atención Consular cuenta con una caja de herramientas que integran buenas prácticas con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y marcos normativos nacionales e internacionales que, a lo largo de estos años, se han actualizado, además de que se incorporan nuevos tipos y contextos de violencia.

