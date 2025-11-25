Por obligación constitucional, combatir violencias hacia mujeres: Yasmín Esquive

CDMX — La ministra Yasmín Esquivel advirtió, de manera enfática, que la obligación constitucional es clara: se debe combatir las violencias hacia las mujeres, se exige de un cambio social propiciado desde el hogar, las escuelas, las instituciones, con una visión transformador, y con decisión y firmeza se escuchar a las víctimas, animarlas a denunciar y a sancionar a los violentadores.

Al conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, ministras de la SCJN emitieron un pronunciamiento de cero tolerancia.

Esquivel Mossa reconoció que “es tiempo de que las mujeres violentadas alcen su voz, es tiempo de que las mujeres violentadas sean escuchadas”.

Al emitir un pronunciamiento de cero tolerancia de la violencia contra las mujeres por razón de género.

Refirió que hoy en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicó la iniciativa remitida por la titular del Poder Ejecutivo que reforma 17 leyes tendentes a garantizar a niñas, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia en todos los ámbitos; lo cual representa un esfuerzo integral, coherente y necesario para que las instituciones respondan con mayor eficacia, sensibilidad y perspectiva de género.

“Acompañar a estas reformas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación significa refrendar un compromiso con una justicia humana, cercana y con perspectiva de género, donde cada resolución contribuya a transformar realidades, porque la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia no son aspiraciones: son obligaciones constitucionales”, subrayó la Ministra.

Esquivel Mossa recordó además que desde 1999 se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el ánimo más profundo de mover al cambio a una sociedad de profundas raíces patriarcales, y hacer una realidad el respeto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por lo anterior, Yasmín Esquivel afirmó que es tiempo de un cambio social propiciado desde el hogar, las escuelas, las instituciones, con una visión transformadora: “somos las mujeres las que debemos continuar con ese papel transformador que asumimos, desde que la primera mujer alzó la voz en defensa de nuestros derechos.