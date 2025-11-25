Seguirán bloqueos en 8 estados; no se alcanza acuerdo en diálogo con la Segob

Cierres carreteros — Tras una jornada de bloqueos carreteros y movilizaciones por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (Fnrcm), este martes los inconformes sistuvieron un diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segog), sin que se llegara a algún acuerdo, por lo que advierten que continuarán con los cierres viales en 8 estados del bajío y norte del país, y éstos podrían ampliarse a otras entidades.

Reportes de la Guardia Nacional destacan que hay bloqueos permanentes o parciales en varias regiones de Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Michoacán.

Los inconformes advierten que al no haberse llegado a un acuerdo seguirán con sus movilizaciones y cierres carreteros hasta que tengan respuestas favorables a sus demandas.

Productores agricolas y transportistas iniciaron el lunes bloqueos carreteros en 20 estados del país para exigir claridad y respuestas a sus demandas.

Los agricultores rechazan la Ley de Aguas Nacionales y mejores ofertas en el pago de su productos, principalmente el maíz. Por su parte, los transportistas reclaman mayor seguridad en las carreteras y freno a los robos y extorsiones que viven todos los días.

