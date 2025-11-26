13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza con los Programas de Bienestar

Bienestar 2

Ariadna Montiel Reyes, secretaría de Bienestar, señalo en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la política de bienestar en México ha dado como resultado que 13.5 millones salgan de la pobreza.

A la fecha se redujo la desigualdad y 32 millones de personas reciben un Programa de Bienestar con inversión de 850 mil millones de pesos.

“La desigualdad se redujo significativamente: de 2018 a 2024, el ingreso de los hogares más pobres aumentó 35 por ciento, mientras que el de los más ricos creció un 4 por ciento. Actualmente, 32 millones de personas reciben un programa de Bienestar”, añadió Montiel Reyes.

A partir del 2019, la inversión acumulada ha superado la inversión social de 4.5 billones de pesos.

Asimismo por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se creó la Pensión Mujeres Bienestar en donde se reconoce el esfuerzo de las mexicanas. Hoy en día tres millones de mujeres de 60 a 64 años reciben bimestralmente este apoyo de 3 mil pesos.

De igual manera Montiel Reyes precisó que Salud Casa por Casa, se perfila con una inversión de 4 mil 757 millones de pesos, como el programa de prevención de la salud más grande del mundo. Brindando consultas médicas gratuitas en las que 20 mil servidores de la salud recorren todos los rincones del país.

Al momento 8.6 millones de personas con discapacidad y 8.6 adultos mayores reciben las Pensiones para el Bienestar y cuentan con su historial clínico.

El programa se ha universalizado en 24 entidades y beneficiado a derechohabitantes de 0 a 64 años. Las niñas y los niños tienen acceso a terapias de rehabilitación gratuita a y a un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Por su parte las niñas y los niños con cáncer que no tienen seguridad social, representan una inversión social federal y estatal de 32 mil 078 millones de pesos.

Los 256 mil beneficiarios del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras reciben una inversión social anual de 3 mil 185 millones de pesos

El programa de reforestación más grande del mundo, Sembrando Vida otorga a 409 mil personas un jornal mensual de 6 mil 450 pesos con el objetivo de que cuiden y cultiven sus parcelas.

Más de 5.6 millones de estudiantes de secundaria y más de 3 millones de educación primaria reciben la beca “Rita Cetina”; 4 millones de estudiantes de nivel medio superior cuenta con la beca “Benito Juárez”; mientras que 409 mil universitarios son parte de Jóvenes Escribiendo el Futuro. El sistema de becas más amplio de la historia en el que se invierten 73 mil 918 millones de pesos .

En cuanto a el programa La Escuela Es Nuestra, Montiel Reyes agregó que este contribuye en 63 mil planteles de educación básica y 6 mil 50 de medio superior, a la mejora de la infraestructura escolar

Este año Jóvenes Construyendo el Futuro capacitó a 450 mil jóvenes los cuales recibieron un ingreso mensual de 8 mil 480 pesos, representando una inversión de 24 mil millones de pesos para su incorporación al mercado laboral.

En lo que va del año, 192 mil pescadores han recibido Bienpesca y 2 millones de productores pequeños se apoyaron con Producción para el Bienestar.

Con el objetivo de cumplir con la reforma al artículo 2° constitucional en donde se reconoce a las comunidades originarias como sujetos de derecho público, se creó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM). A través de este 20 mil comunidades han recibido en 2025 más de 12 mil 300 millones de pesos para que puedan construir obras de infraestructura social básica.

El año 2025 fue declarado como el año de la mujer indígenas por lo que se reconoció el derecho de las mujeres a administrar los recursos de sus comunidades. En el municipio de San Quintín en Baja California se llevó a cabo un censo a jornaleros y jornaleras para poder conocer sus condiciones de vida. Pronto se presentará un Plan Integral de Atención para su Bienestar.

En la región purépecha de Michoacán el programa Estufas Eficientes de Leña ha sido un apoyo significativo en el avance de la justicia energética. Después de las emergencias naturales en Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, 320 mil personas fueron apoyadas.

Por parte de la estrategia México Te Abraza, se han entregado más de 70 mil tarjetas del programa de Bienestar Paisano a connacionales que han sido repatriados. Con una inversión de 700 millones de pesos, se brinda atención humanitaria en los Centros de Bienestar de la frontera.

“Desde esta profunda convicción, el Humanismo Mexicano marca la ruta a seguir: Prosperidad compartida, igualdad sustantiva. Está claro: Así se gobierna cuando se manda obedeciendo”, concluyó Ariadna Montiel Reyes.